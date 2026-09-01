Cámara de Comercio advierte que descuentos a jubilados podrían generar escasez y pérdida de empleos

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), Aurelio Barría Pino, advirtió este martes 1 de septiembre sobre los posibles efectos que podría generar en las micro, pequeñas y medianas empresas la aplicación de los nuevos descuentos contemplados en el proyecto de ley No. 226, aprobado recientemente por la Asamblea Nacional.

Barría Pino sostuvo que obligar a los comercios a ofrecer determinados productos y servicios con descuentos elevados puede afectar directamente sus márgenes de operación y poner en riesgo su sostenibilidad.

“El sentido de tener este tipo de productos porque simplemente están vendiendo a muy cerca de su costo, por ejemplo, eso va a generar escasez”, afirmó.

Según el presidente de la Cciap, las empresas pequeñas podrían verse obligadas a reducir gastos para compensar el impacto de los descuentos, lo que eventualmente se traduciría en menos empleos y una reducción de las planillas.

“Esta tienda pequeña va a tener que reducir sus gastos, empleos, menos empleos, planillas, para poder que los números les funcionen”, señaló.

Advirtió además que, en un escenario más complicado, algunas empresas podrían verse obligadas a cerrar.

“Y si no, Dios no lo quiera, tiene que cerrar entonces las micro y pequeñas empresas”, manifestó.

Barría Pino indicó que existen más de 62 mil micro y pequeñas empresas a nivel nacional que podrían estar pendientes del impacto de las nuevas disposiciones.

Ante este escenario, la Cciap plantea la creación de una mesa técnica que permita evaluar de manera detallada las consecuencias económicas de las medidas.

“Lo que estamos proponiendo es una mesa técnica, una mesa para evaluar realmente el impacto de estas medidas”, explicó.

El dirigente empresarial también planteó aprovechar herramientas tecnológicas para focalizar los beneficios directamente en la población que los necesita.

“Hoy en día, a través de la cédula, poder tener un portal y poder focalizar esto a la población que más lo necesita”, propuso.

Otro de los puntos que preocupa a la Cciap es el mecanismo de crédito fiscal contemplado en el proyecto de ley.

Barría Pino explicó que, si los descuentos otorgados por las empresas terminan siendo reconocidos como créditos fiscales, el Estado también podría experimentar una reducción en su recaudación.

“Si todo sale bien, esto se va a traducir y se va a funcionar bien en un crédito fiscal para las empresas”, explicó.

El empresario señaló que, mediante este mecanismo, el Estado dejaría de recibir parte de los impuestos que corresponderían a las empresas, debido a los créditos que estas podrían utilizar.

“Entonces, es menos recaudación para el Estado también. Eso es un perjuicio para el país realmente”, afirmó.

La Cámara de Comercio pidió que la discusión no se limite a respaldar o rechazar la iniciativa, sino que se realice una evaluación integral de sus efectos.

“Somos conscientes de la población vulnerable, pero hay que hacer las cosas bien analizadas, bien medidas y bien focalizadas”, manifestó Barría Pino.

El presidente de la Cciap insistió en que el objetivo debe ser garantizar que los beneficios lleguen efectivamente a las personas que los necesitan, sin generar consecuencias negativas para las empresas.

“Aquí no es, como dije al principio, vetar por vetar, es poder analizarlo bien, estructurarlo bien y que llegue al que lo necesita de verdad”, sostuvo.

Las declaraciones de Barría Pino se producen después de que la Cciap solicitara el 30 de agosto al presidente José Raúl Mulino vetar en su totalidad el proyecto de ley No. 226, aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional el 27 de agosto, con 47 votos a favor y uno en contra.

La iniciativa amplía los beneficios y descuentos para jubilados, pensionados y adultos mayores y modifica la Ley No. 6 de 1987.

Entre los beneficios contemplados figuran descuentos de hasta 50% en cines, teatros y espectáculos, 25% en pasajes aéreos, hasta 50% en hoteles de lunes a jueves, 30% en medicamentos, 15% en servicios de hospitales y clínicas privadas, además de descuentos en agua, internet, televisión por cable, equipos de asistencia y otros servicios.

La Cciap ha advertido que estos descuentos representan una reducción directa de los ingresos de las empresas, mientras que costos como salarios, alquileres, energía, insumos, financiamiento e impuestos se mantienen o aumentan.

Barría Pino también señaló que entre los riesgos que deben analizarse están la inflación, el empleo y la capacidad de las MiPymes para mantener sus operaciones.