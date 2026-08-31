Hoteles advierten presión de caja por descuento de 40%

La Asociación Panameña de Hoteles (Apatel) pidió al Órgano Ejecutivo y a las autoridades correspondientes reconsiderar el aumento del descuento obligatorio para jubilados, pensionados y adultos mayores contemplado en el proyecto de ley 226, particularmente el 40% previsto para viernes, sábado y domingo. El proyecto, aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional, establece descuentos de 50% de lunes a jueves y de 40% los viernes, sábados y domingos, aplicables sobre tarifas regulares y promocionales de hospedaje. El principal argumento del gremio es el efecto que tendría la medida sobre el flujo de caja de los establecimientos. La Apatel reconoció que la iniciativa contempla que el 100% de los descuentos sea reconocido como crédito fiscal transferible y aplicable al Impuesto sobre la Renta (ISR), pero sostuvo que ese mecanismo representa una compensación diferida frente a una reducción inmediata de los ingresos. “Si bien el crédito fiscal y su eventual cesión permiten una compensación, el costo del servicio y la reducción de ingresos se materializan en tiempo real”, sostuvo la asociación en su comunicado de prensa enviado este lunes 31 de agosto.

El impacto en la hotelería

La Apatel señaló que el efecto sería particularmente relevante para los hoteles pequeños, medianos e independientes, sobre todo en el interior del país, donde, según el gremio, los fines de semana concentran una parte importante de la actividad comercial. La asociación explicó que los ingresos obtenidos durante esos días permiten a los establecimientos atender gastos como salarios, energía eléctrica, proveedores, mantenimiento, seguros e insumos. Por ello, considera que una reducción inmediata de la facturación no necesariamente podría compensarse en el corto plazo mediante el crédito fiscal. El gremio sostuvo que hoteles y restaurantes generan alrededor de 120.000 empleos formales, con una incidencia importante en la incorporación laboral de jóvenes y en la generación de oportunidades económicas en distintas regiones del país.

APATEL plantea reconsiderar el 40%

Por todo lo anterior, Apatel formuló una invitación al Órgano Ejecutivo y a las autoridades correspondientes para ponderar y reconsiderar el incremento del descuento al 40% durante los fines de semana. La asociación aclaró que su planteamiento no busca cuestionar los beneficios dirigidos a los adultos mayores, sino encontrar una fórmula que, según su posición, permita compatibilizar la protección social con la sostenibilidad financiera de las empresas, la preservación del empleo y la continuidad de las inversiones turísticas. El gremio también destacó que durante el primer semestre de 2026 Panamá recibió 74 eventos internacionales, con 113.937 participantes y una ocupación de 47.854 habitaciones. Según las cifras proporcionadas por Apatel, estos eventos representaron un impacto económico estimado en $91,5 millones. Para el cierre de 2026, la asociación proyectó unos 110 eventos y un impacto económico cercano a $159,7 millones. La Apatel señaló que la actividad hotelera tiene efectos sobre otros sectores, entre ellos transporte, conectividad aérea, gastronomía, comercio, logística y otros servicios vinculados al turismo.

Más de $100 millones en proyectos

Como parte de su argumento, el gremio indicó que más de 20 establecimientos hoteleros ejecutan o proyectan proyectos de modernización, remodelación y ampliación durante los próximos tres años, por un monto superior a $100 millones. La Apatel sostuvo que estas inversiones generan actividad en sectores como construcción, servicios, comercio y empleo. La asociación también resaltó las obligaciones tributarias y laborales que, según indicó, cumple la hotelería formal, entre ellas el pago del Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (Itbms) correspondiente a los servicios de hospedaje, tasas municipales y cuotas de la seguridad social. El documento no precisa cuánto representaría para el Estado el crédito fiscal asociado a los nuevos descuentos ni cuánto disminuirían los ingresos de los hoteles bajo el esquema planteado en el proyecto de ley 226. La discusión queda así centrada en cómo aplicar el beneficio social previsto para los adultos mayores sin generar, según advierte el principal gremio hotelero, una presión inmediata sobre la liquidez de determinados establecimientos.

¿Qué propone APATEL sobre el descuento de hoteles para adultos mayores?