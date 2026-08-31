De León defiende seguro privado para turistas y descarta, por ahora, recurrir al sistema público de salud

La administradora general de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria De León, defendió este lunes ante la Asamblea Nacional la contratación de un seguro privado para los turistas que visitan el país y descartó, por el momento, sustituir su cobertura hospitalaria por la atención dentro del sistema público de salud. Durante su comparecencia, De León explicó que la póliza fue licitada en noviembre de 2025 con un precio de referencia de $1.85 por turista y adjudicada a la Compañía Internacional de Seguros por $1.59 por visitante, hasta alcanzar un máximo de $3.5 millones anuales. La discusión surgió luego de que el diputado de Vamos, Luis Duke, cuestionara si parte de las atenciones contempladas dentro de la póliza, particularmente los gastos hospitalarios, podrían canalizarse mediante el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS), en lugar de pagar por esa cobertura a una aseguradora privada. “¿No considera usted que, en los gastos hospitalarios, pudiésemos utilizar nuestro sistema de salud público para apoyar al turista en vez de pagar un seguro privado para ellos?”, preguntó Duke. La respuesta inicial de De León fue tajante: “No”.

Turismo defiende el seguro como herramienta para competir

Al ampliar su respuesta, la ministra argumentó que Panamá compite internacionalmente con cientos de destinos mejor posicionados y que ofrecer gratuitamente un seguro al visitante agrega valor a la oferta turística nacional, especialmente en la captación de congresos y convenciones. “Competir diciendo: ‘Te estoy dando un seguro’ al turista que no te va a costar más ‘para que vengas a mi destino’, sobre todo en nuestra estrategia de congresos y convenciones, enseguida le eleva el valor a nuestra propuesta”, explicó. De León también planteó las dificultades que implicaría utilizar actualmente el sistema público para garantizar una atención expedita a los visitantes extranjeros. “Si hablamos del sistema de salud del país y un turista tiene una emergencia, ¿cómo hacemos para atenderlo de manera prioritaria cuando hay un panameño que llegó primero para recibir atención?”, cuestionó. Según la funcionaria, privilegiar a un visitante podría implicar desplazar a ciudadanos que ya esperan atención, mientras que uno de los propósitos del seguro es precisamente ofrecer una respuesta rápida ante una emergencia y reforzar la percepción internacional de Panamá como destino. De León no cerró completamente la puerta a que el modelo cambie en el futuro. Consideró que, más adelante, podría evaluarse la utilización del sistema público de salud, pero insistió en que actualmente la póliza representa una herramienta para elevar la competitividad del país. La ministra señaló además que la ATP ha tenido que intervenir previamente en accidentes sufridos por visitantes, ayudando a movilizarlos hacia centros hospitalarios para conseguir una atención más rápida. “Nadie viaja pensando que tendrá un accidente, pero cuando el país cuenta con mecanismos sólidos para atender a un turista ante una situación de este tipo, definitivamente ganamos puntos adicionales a nivel internacional”, sostuvo.

Duke pide evaluar el costo-beneficio

Duke aclaró en varias ocasiones que su cuestionamiento no estaba dirigido contra la existencia del seguro, sino contra la decisión de incluir la hospitalización dentro de una póliza privada sin explorar primero la posibilidad de canalizar esos recursos hacia el sistema estatal. El diputado sostuvo que Panamá debería apostar por fortalecer sus propias instituciones sanitarias y evaluar si utilizar la red pública podría disminuir el costo que representa la póliza. “Hay que hacer el costo-beneficio de lo que conlleva esta cobertura hospitalaria en este seguro de turista, para ver si realmente conviene o no conviene”, manifestó. Para Duke, excluir al sistema público debido a sus actuales deficiencias puede perpetuar precisamente los problemas de falta de recursos, medicamentos y especialistas. “No es venderle al turista una realidad que es diferente a la que pasan todos los panameños; es buscar mejorar nuestros servicios para que cualquier persona, panameño o turista que pueda visitar nuestro país, pueda utilizar un sistema de salud que sea digno para la población”, afirmó. El diputado concluyó solicitando que el componente correspondiente a la atención hospitalaria sea reevaluado en futuras negociaciones de la póliza. De León explicó, por su parte, que los recursos destinados al seguro proceden de ingresos generados por la propia ATP, específicamente de la tasa hotelera.

¿Qué cubre el seguro al turista?

Durante su comparecencia, De León detalló que la póliza establece una indemnización de hasta $20,000 por muerte accidental y hasta $15,000 por persona para hospitalización y gastos médicos. También incluye traslado médico y repatriación, además de gastos relacionados con medicamentos, atención odontológica, visitas médicas y alojamiento por reposo forzoso, cada uno sujeto a los límites establecidos en la contratación. La licitación fue adjudicada a la Compañía Internacional de Seguros por un precio unitario de $1.59 por visitante y un monto máximo de $3.5 millones anuales. El pliego conocido previamente establece que el beneficio está dirigido a turistas extranjeros y panameños residentes en el exterior que ingresen legalmente al país y contempla una cobertura de hasta diez días desde su entrada a territorio nacional. La póliza había sido concebida como una herramienta para ofrecer asistencia ante accidentes, hospitalización y enfermedades no preexistentes, así como servicios adicionales de atención y traslado.

Un seguro pendiente en medio de casos de turistas lesionados