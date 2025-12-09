Panamá planea reactivar el seguro gratuito para turistas en 2026 y atraer más visitas

El seguro al turista podría entrar en funcionamiento en 2026, según confirmó la administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria De León. La institución ya adjudicó la licitación a la Compañía Internacional de Seguros, pero aún falta completar el trámite presupuestario ante la Asamblea Nacional. “Como la adjudicación se formalizó ahora, debemos regresar a la Comisión de Presupuesto para solicitar los fondos necesarios. Estamos a la espera de la convocatoria”, indicó De León. Una vez se apruebe el presupuesto, el seguro podrá comenzar a operar como parte de las medidas para mejorar la experiencia del visitante y apoyar la recuperación del sector turístico. El seguro al turista no es una iniciativa nueva. Entre 2011 y 2014, el Gobierno ofreció una póliza similar. Ahora, el producto brindará atención gratuita durante los primeros 10 días de estadía. Su relanzamiento busca reforzar la competitividad del destino Panamá y elevar la percepción de seguridad de los viajeros. Cifras del Aeropuerto Internacional de Tocumen —principal puerta de entrada al país— indican que hasta octubre el movimiento de pasajeros superó los 17.3 millones de viajeros, es decir, una variación al alza del 8 % o 1.3 millones de personas más, con respecto al acumulado entre enero y octubre de 2024. Para reactivar este producto diferenciado, la comisión evaluadora recomendó a la ATP aumentar el monto máximo de la licitación de $3 millones a $3.5 millones, ajuste realizado mediante una modificación al pliego de cargos de la convocatoria pública. Las empresas proponentes y sus respectivas ofertas económicas para la Licitación por mejor valor 2025-1-45-0-08-LV-016741 (contratación de una póliza de seguros para turistas o panameños residentes en el exterior) fueron las siguientes:

Mapfre Panamá $2,836,414.59

Compañía Internacional de Seguros, S. A. $1.59

Aliado Seguros, S. A. $1.76

Mercantil Seguros y Reaseguros, S. A. $1.80

La oferta económica presentada por Mapfre Panamá, S. A. de $2,836,414.59 corresponde al total, aunque la documentación indica que en su propuesta se incluían ofertas subsiguientes de $1.76 y $1.29. Las ofertas de las otras tres compañías están listadas como precios unitarios. El objeto del contrato era el suministro de una póliza de seguros que cubra accidentes personales, hospitalización o enfermedad a los turistas o panameños residentes en el extranjero que ingresen al territorio panameño por algunos aeropuertos internacionales. Además el precio individual de referencia establecido por la ATP para el acto era de $1.85 por turista. La aseguradora que resultó adjudicataria fue la Compañía Internacional de Seguros, S. A., con la oferta de $1.59 (que era el precio unitario más bajo). La adjudicación fue por un monto total de hasta la suma anual de $3.5 millones, cubriendo 60 meses a partir de la orden de proceder.

¿Qué cubre el seguro?

El seguro será gratuito y aplicará a turistas extranjeros y panameños residentes en el exterior, siempre que ingresen de manera legal al país. La cobertura contempla: 1. Accidentes, hospitalización y enfermedades no preexistentes. 2. Vigencia de hasta 10 días desde el ingreso al territorio panameño. 3. Límite de edad: hasta 86 años. 4. Válido para quienes entren por los aeropuertos de Tocumen, Río Hato, Colón, David, Panamá Pacífico e Isla Colón (Bocas del Toro).

Cobertura de responsabilidad

Los montos máximos definidos en el pliego son:

$20,000 por muerte accidental o enfermedad no preexistente.

$15,000 por hospitalización y gastos médicos derivados de accidentes en el país.

$50,000 para traslados médico en ambulancia aérea si la condición médica lo justifica.

$10,000 para traslado médico al centro hospitalario más cercano en el país..

$10,000 por repatriación en caso de fallecimiento.

$1,000 por gastos odontológicos producto de accidentes.

$500 por gastos farmacéuticos no hospitalarios bajo prescripción médica

$500 por día hasta 5 días por visitas médicas fuera del hospital posterior a una intervención quirúrgica, máximo 5 días.

$100 por día hasta 5 días por gastos de hotel por reposo forzado.

Un (1) tiquete aéreo (de ida y vuelta) en clase económica para el traslado de un (1) familiar.

$100 por día hasta 5 días para el pago de hotel de una habitación doble a un (1) familiar dentro del país.

Además, incluye asistencia médica 24 horas y apoyo legal en español, portugués e inglés caso de robo o accidente.

De León destacó que esta cobertura busca dar tranquilidad a los visitantes y brindar una respuesta inmediata ante emergencias médicas, a la vez que promueve una imagen de país seguro y preparado para recibir turismo internacional.

La óptica del sector privado