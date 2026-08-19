Turista agredido en Casco Antiguo queda sin auxilio estatal por falta de póliza

Un altercado violento registrado la madrugada del sábado 15 de agosto en un hostal de San Felipe dejó al descubierto las falencias de protección que enfrentan los viajeros en Panamá. El creador de contenido mexicano Patricio Ramírez sufrió fracturas en el rostro e ingresó de urgencia a la red hospitalaria tras ser agredido por tres extranjeros; sin embargo, debió afrontar los trámites y asistencias por sus propios medios debido a que el seguro al turista no se encuentra vigente.

El incidente ocurrió en el hostal El Viajero (anteriormente Selina), en Casco Antiguo. Según la denuncia penal ante la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía en Ancón, Ramírez fue increpado en el elevador con insultos en inglés por tres ciudadanos estadounidenses, identificados en el expediente como Lally Joseph Fitzgerald, Nathan Beagle y Alexander Ermer. La agresión verbal derivó en un ataque físico que le provocó múltiples contusiones.

El informe médico del Hospital Santo Tomás (HST), emitido a través del formulario de referencia del Ministerio de Salud (MINSA), confirmó un diagnóstico de agresión con fuerza corporal que incluye fractura de los huesos de la nariz, fractura en la pared anterior del seno maxilar izquierdo (comprobada mediante tomografía axial computarizada), esguince en la columna cervical y trauma torácico.

A pesar de la gravedad de las lesiones y la apertura del expediente judicial, el caso puso en evidencia la inactividad de la red estatal de asistencia al visitante. La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) adjudicó la Licitación por Mejor Valor de la póliza de seguro para turistas a la Compañía Internacional de Seguros, S. A., por un monto de hasta $3.5 millones anuales. Aunque la proyección institucional contemplaba el inicio del servicio este año 2026, la falta de gestión de fondos ha mantenido la iniciativa paralizada.

El pliego de cargos del proyecto estatal establece expresamente que la póliza cubre hasta $15,000 en gastos médicos y hospitalización derivados de accidentes o agresiones físicas en el país, además de asistencia legal las 24 horas y traslados.

En el ámbito penal, la denuncia documenta que los tres ciudadanos estadounidenses no mostraron sus pasaportes durante la diligencia policial alegando contar con inmunidad diplomática por estar en el país en misiones de apoyo a estamentos de seguridad locales, por lo que quedaron en libertad.

Por su parte, la Policía Nacional indicó mediante un comunicado que sus unidades actuaron conforme a los procedimientos que permite la ley y trasladaron la causa ante las autoridades competentes.

La Estrella de Panamá intentó contactar a Ramírez para conocer si las autoridades locales o del sector turístico se acercaron posteriormente para brindarle auxilio; no obstante, al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

Tras la viralización del caso, Ramírez señaló en sus redes sociales que sus bandejas de entrada están colapsadas. En sus publicaciones más recientes, incluyó el logo de la Embajada de México junto al mensaje: “No lo vamos a dejar así”.