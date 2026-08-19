Pasajero succionado por la ventanilla de un avión dice que demandará por millones

Un pasajero serbio que quedó parcialmente fuera de un avión de Ryanair después de que una ventana se desprendiera en pleno vuelo podría recibir una indemnización millonaria, mientras las autoridades estadounidenses continúan investigando las causas del incidente ocurrido el pasado 10 de julio.

Ljubiša Karović, de 61 años, viajaba junto a su esposa, Svetlana, en un vuelo que cubría la ruta entre Tesalónica, Grecia, y Alemania, cuando una de las ventanas de la aeronave se desprendió poco después del despegue.

Según medios internacionales como CBN y BBC, Karović terminó con la cabeza fuera del avión durante aproximadamente cinco minutos, mientras su esposa se aferraba a sus piernas para evitar que fuera expulsado por completo.

El abogado Vasileios Tsiaras aseguró que representa a 36 pasajeros del vuelo y adelantó que presentará una demanda millonaria contra la aerolínea. El jurista sostiene que todos los pasajeros estuvieron en peligro de muerte durante el incidente.

La investigación está siendo dirigida por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, después de que las autoridades griegas delegaran el caso al organismo estadounidense.

De acuerdo con un informe preliminar, una de las aspas del motor derecho del Boeing 737-8AS se desprendió durante el ascenso de la aeronave, provocando que fragmentos del motor impactaran el fuselaje.

“Los fragmentos del motor perforaron el fuselaje y la cabina perdió la presión”, señalaron los investigadores en el documento. El informe también indica que se encontraron restos de aves, incluidas plumas, en el interior del motor, lo que podría indicar que una colisión con un ave provocó el fallo mecánico.

Sin embargo, el abogado de los pasajeros cuestionó esa hipótesis y afirmó que la presencia de aves no explica por sí sola la magnitud de los daños registrados en la aeronave.

Tras la despresurización, las máscaras de oxígeno se desplegaron automáticamente, mientras el pánico se apoderaba de los pasajeros, quienes relataron a medios griegos que los gritos comenzaron cuando vieron a Karović siendo parcialmente succionado por la abertura.