Gasolina de 95 y 91 octanos bajará de precio desde este 21 de agosto en Panamá

La Secretaría Nacional de Energía (SNE) anunció este miércoles 18 de agosto los nuevos precios de los combustibles que regirán en Panamá a partir de las 5:59 a.m. de este viernes 21 de agosto, con una reducción en el costo de las gasolinas de 95 y 91 octanos y un ligero incremento en el precio del diésel bajo en azufre.

La gasolina de 95 octanos disminuirá cuatro centavos por litro, por lo que pasará a costar $1.23 por litro.

Mientras que la gasolina de 91 octanos bajará tres centavos y se ubicará en $1.16 por litro.

En el caso del diésel bajo en azufre, el precio aumentará un centavo por litro, para quedar en $1.35.

Los nuevos precios comenzarán a aplicarse a partir de las 5:59 a.m. de este viernes 21 de agosto y permanecerán vigentes hasta las 5:59 a.m. de este viernes 4 de septiembre de 2026.

Con este nuevo ajuste, los conductores que utilizan gasolina de 95 octanos tendrán una reducción de cuatro centavos por cada litro, mientras que quienes utilizan gasolina de 91 octanos pagarán tres centavos menos.

En contraste, los vehículos que utilizan diésel bajo en azufre enfrentarán un aumento de un centavo por litro.