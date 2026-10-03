Lluvias y tormentas eléctricas marcarán este sábado 3 de octubre en Panamá

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronosticó para la tarde y primeras horas de la noche de este sábado 3 de octubre lluvias y aguaceros de moderados a muy fuertes, acompañados de actividad eléctrica, en diferentes regiones del país.
En la vertiente del Caribe, se esperan aguaceros de moderados a muy fuertes, con o sin actividad eléctrica, principalmente desde Guna Yala hasta Ngäbe-Buglé. Estas condiciones podrían provocar crecidas repentinas de ríos y quebradas, así como anegaciones en sectores vulnerables. En Bocas del Toro se prevén lluvias dispersas de ligeras a moderadas, con algunos aguaceros puntuales.
Durante la noche, persistirán los nublados y la posibilidad de lluvias ligeras a moderadas en buena parte del Caribe, con chubascos ocasionales en Colón, Ngäbe-Buglé y Bocas del Toro.
En la vertiente del Pacífico, el IMHPA prevé lluvias y aguaceros dispersos hasta muy fuertes, acompañados de tormentas eléctricas. La mayor incidencia se espera en Emberá Wounaan, Darién, Panamá Este y Centro, Panamá Oeste, Coclé, Veraguas y Chiriquí.
El organismo meteorológico advirtió que estas condiciones podrían aumentar el riesgo de crecidas repentinas y desbordamientos de ríos y quebradas, inundaciones, anegaciones y deslizamientos, especialmente en áreas donde los suelos presentan altos niveles de saturación.
Entre las zonas con mayor saturación de suelos se encuentran sectores de Panamá Este, Panamá Oeste, Coclé y especialmente Chiriquí, además de áreas de tierras altas de Bocas del Toro.
Ante este panorama, el IMHPA recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos de vigilancia vigentes y tomar las precauciones necesarias, especialmente quienes se encuentren cerca de ríos, quebradas o zonas propensas a inundaciones y deslizamientos.
“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...
La productora panameña participará en Created in LA, una cumbre que reunirá a creadores digitales, productores y ejecutivos de Disney en Los Ángeles