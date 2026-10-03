Lluvias y tormentas eléctricas marcarán este sábado 3 de octubre en Panamá

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronosticó para la tarde y primeras horas de la noche de este sábado 3 de octubre lluvias y aguaceros de moderados a muy fuertes, acompañados de actividad eléctrica, en diferentes regiones del país.

En la vertiente del Caribe, se esperan aguaceros de moderados a muy fuertes, con o sin actividad eléctrica, principalmente desde Guna Yala hasta Ngäbe-Buglé. Estas condiciones podrían provocar crecidas repentinas de ríos y quebradas, así como anegaciones en sectores vulnerables. En Bocas del Toro se prevén lluvias dispersas de ligeras a moderadas, con algunos aguaceros puntuales.

Durante la noche, persistirán los nublados y la posibilidad de lluvias ligeras a moderadas en buena parte del Caribe, con chubascos ocasionales en Colón, Ngäbe-Buglé y Bocas del Toro.

En la vertiente del Pacífico, el IMHPA prevé lluvias y aguaceros dispersos hasta muy fuertes, acompañados de tormentas eléctricas. La mayor incidencia se espera en Emberá Wounaan, Darién, Panamá Este y Centro, Panamá Oeste, Coclé, Veraguas y Chiriquí.

El organismo meteorológico advirtió que estas condiciones podrían aumentar el riesgo de crecidas repentinas y desbordamientos de ríos y quebradas, inundaciones, anegaciones y deslizamientos, especialmente en áreas donde los suelos presentan altos niveles de saturación.

Entre las zonas con mayor saturación de suelos se encuentran sectores de Panamá Este, Panamá Oeste, Coclé y especialmente Chiriquí, además de áreas de tierras altas de Bocas del Toro.

Ante este panorama, el IMHPA recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos de vigilancia vigentes y tomar las precauciones necesarias, especialmente quienes se encuentren cerca de ríos, quebradas o zonas propensas a inundaciones y deslizamientos.