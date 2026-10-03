Empresarios de Singapur ponen la mira en Panamá y sus nuevos proyectos de inversión

El canciller Javier Martínez-Acha sostuvo este sábado 3 de octubre, en Singapur, una reunión con representantes del sector empresarial de ese país, quienes manifestaron interés en conocer las oportunidades de inversión que ofrece Panamá.

Al encuentro acudieron empresarios de los sectores marítimo, farmacéutico, inmobiliario, salud y legal, entre otros, interesados en los proyectos que impulsa el Gobierno del presidente José Raúl Mulino para este año y el próximo.

De acuerdo con Martínez-Acha, existe un interés creciente del sector privado de Singapur por las oportunidades que ofrece Panamá, especialmente debido a la política de apertura y estabilidad, así como a los proyectos de infraestructura previstos para los próximos años.

“Panamá llama la atención por la política de apertura, estabilidad y, sobre todo, por los grandes proyectos que permitirán que nuestro país tenga un período de crecimiento en los próximos años”, afirmó el canciller.

El jefe de la diplomacia panameña aseguró que los empresarios singapurenses tienen un interés marcado en los diferentes proyectos que Panamá lanzará hacia finales de este año y durante el próximo, en materia portuaria, de infraestructura, hospitales e interconexión eléctrica con Colombia.

“Se están creando las bases para dejar un legado que provocará que nuestro país sea mucho más competitivo en la región y, por eso, estamos atrayendo la atención de grandes socios como Singapur hacia Panamá”, agregó Martínez-Acha.

Durante la reunión, Martínez-Acha explicó a los empresarios el Plan Estratégico 2025-2029 del Gobierno, que contempla proyectos orientados a generar impacto social y económico.

El canciller destacó los proyectos de reactivación vial, que contemplan una inversión millonaria y, según lo expuesto durante el encuentro, la creación de más de 7,000 empleos.

También presentó los planes relacionados con movilidad e infraestructura social, entre los que mencionó el Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, la expansión de la plataforma del Aeropuerto Internacional de Tocumen y el desarrollo de los aeropuertos regionales.

Estas iniciativas forman parte de los proyectos de infraestructura que el Gobierno busca impulsar durante los próximos años y que fueron presentados como oportunidades para atraer capital y participación del sector privado.

Martínez-Acha, quien acompaña a Mulino durante su gira de Estado por Singapur y Vietnam, aprovechó el encuentro para invitar a los empresarios singapurenses a participar en el III Foro Económico de América Latina y el Caribe 2027.

El evento se realizará en Panamá en enero de 2027, bajo el lema ‘Una Región de Soluciones para los Desafíos Globales’.