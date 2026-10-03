Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este domingo 4 de octubre de 2026, según la IA

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) realizará este domingo 4 de octubre una nueva edición del sorteo dominical, uno de los más esperados por los panameños que cada semana prueban su suerte con la esperanza de ganar importantes premios.
Como es tradición, miles de jugadores participarán en el sorteo con la ilusión de llevarse el “chen chen” que ofrece la Lotería Nacional. El evento se desarrollará conforme al calendario oficial de la entidad y dará a conocer los números ganadores del primer, segundo y tercer premio.
Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia de este 4 de octubre:
2
8
1
Estas son las combinaciones ganadoras para este sorteo dominical:
42 - 77 - 33 - 88 - 13- 21 - 55 - 08 - 64 - 99
Primer Premio: 8674
Letras: CACC
Serie: 18
Folio: 9
Segundo Premio: 6643
Tercer Premio: 3271
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