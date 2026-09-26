Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este domingo 27 de septiembre de 2026, según la IA

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) realizará este domingo 27 de septiembre una nueva edición del sorteo dominical, uno de los más esperados por los panameños que cada semana prueban su suerte con la esperanza de ganar importantes premios.
Como es tradición, miles de jugadores participarán en el sorteo con la ilusión de llevarse el “chen chen” que ofrece la Lotería Nacional. El evento se desarrollará conforme al calendario oficial de la entidad y dará a conocer los números ganadores del primer, segundo y tercer premio.
Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia de este 27 de septiembre:
4
8
7
Estas son las combinaciones ganadoras para este sorteo dominical:
64, 40, 97, 73, 90, 85, 30, 18, 96, 71.
Primer Premio: 5323
Letras: CBCA
Serie: 12
Folio: 8
Segundo Premio: 5166
Tercer Premio: 8107
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...
La productora panameña participará en Created in LA, una cumbre que reunirá a creadores digitales, productores y ejecutivos de Disney en Los Ángeles
Una botella de cristal con un pequeño mensaje dentro que apenas dice ‘Remember’ da la bienvenida a ‘Ground Zero 360 - Remembrance’, muestra que abrió este...