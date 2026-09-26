Engañada, retenida y forzada a casarse con su primo: rescatan a mujer en Pakistán

Una mujer residente en Barcelona fue rescatada en Pakistán después de que presuntamente fuera engañada por integrantes de su familia, despojada de su pasaporte y obligada a contraer matrimonio con uno de sus primos. El operativo fue desarrollado mediante la cooperación de la Policía Nacional de España, los Mossos d’Esquadra y la Embajada de España en Pakistán. Una vez localizada, la mujer fue trasladada nuevamente a territorio español, donde recibió atención y asistencia integral de servicios especializados. Las autoridades también detuvieron a dos hombres de 41 y 45 años, investigados como presuntos responsables de un delito de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado. Los sospechosos fueron aprehendidos el pasado 21 de julio en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. La investigación permanece abierta para determinar la participación de otras personas en el traslado, la retención y el matrimonio impuesto a la víctima.

Una relación rechazada por su familia

De acuerdo con la información divulgada por los cuerpos policiales españoles, la mujer conoció en 2022 a un hombre de origen pakistaní que residía en Barcelona y era propietario de un establecimiento de informática. Ambos comenzaron una relación sentimental en 2023 y, en junio de 2025, formalizaron una unión religiosa. Sin embargo, el vínculo no habría sido aceptado por la familia de la mujer. Los investigadores sostienen que su entorno familiar comenzó a ejercer presiones y amenazas para obligarla a terminar la relación. El objetivo habría sido que contrajera matrimonio con uno de sus primos, residente en Pakistán, por razones de conveniencia familiar. En septiembre de 2025, uno de sus familiares habría convencido a la pareja de que la mujer viajara a Pakistán. El argumento presentado fue que ambas familias finalmente aceptarían la relación y participarían en la resolución del conflicto. La víctima emprendió el viaje acompañada de un tío, hermano de su padre. Sin embargo, al llegar al país asiático, la situación habría cambiado radicalmente. Según la investigación, integrantes de su familia le confiscaron el pasaporte español, restringieron sus movimientos y la mantuvieron en una residencia familiar. Posteriormente, habrían organizado e impuesto su matrimonio con uno de sus primos, pese a la oposición manifestada por la mujer.

Su pareja también fue atacada

El caso adquirió otra dimensión cuando las autoridades relacionaron a los sospechosos con una agresión cometida contra la pareja sentimental de la víctima. El hombre fue atacado con un arma blanca en Barcelona en diciembre de 2025. Los investigadores consideran que los dos detenidos podrían estar vinculados con ese hecho, que es investigado como un presunto intento de homicidio. Meses después, en abril de 2026, el hombre acudió a la Unidad contra las Redes de Inmigración y las Falsedades Documentales de la Policía Nacional española para denunciar que su pareja había sido trasladada contra su voluntad a Pakistán. Ante la gravedad de los hechos y la dimensión internacional del caso, los Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional constituyeron un equipo conjunto de investigación. La misión consistía en verificar la situación de la mujer, localizarla, identificar a los involucrados y facilitar su salida del país. La coordinación con la Embajada de España permitió localizarla y ejecutar el operativo de rescate. Agentes españoles destinados en Pakistán gestionaron posteriormente su repatriación. Los investigadores buscan establecer ahora el grado de responsabilidad de todas las personas relacionadas con el presunto matrimonio forzado, la retención de la víctima y el ataque cometido contra su pareja.

¿Cómo fue rescatada la mujer obligada a casarse con su primo en Pakistán?