Panamá se abstiene en votación de la ONU que permitió participación virtual de Palestina

Panamá fue uno de los cuatro países que se abstuvieron en la votación con la que la Asamblea General de las Naciones Unidas autorizó la participación virtual de altos funcionarios palestinos durante su 81.º periodo de sesiones, cuando estos no puedan viajar a Estados Unidos. La resolución, identificada inicialmente como A/81/L.2 y adoptada posteriormente como A/RES/81/1, recibió 152 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones, según el registro oficial de la ONU. Junto con Panamá se abstuvieron Colombia, Honduras y Perú. Los únicos votos en contra fueron emitidos por Estados Unidos, Israel y Paraguay. La decisión panameña se apartó de la postura asumida por la mayoría de los países latinoamericanos, que apoyaron la medida destinada a garantizar la intervención de la representación palestina en las reuniones del organismo internacional. La resolución no sometió a votación el reconocimiento de Palestina como Estado ni su ingreso como miembro pleno de Naciones Unidas. Su alcance fue permitir que el presidente palestino, Mahmoud Abbas, y otros altos funcionarios participen mediante videoconferencia o mensajes pregrabados cuando se les impida trasladarse a la sede de la organización en Nueva York. La iniciativa surgió después de que el Gobierno estadounidense negara nuevamente los visados a Abbas y a otros integrantes de la delegación palestina. La autorización tendrá vigencia durante el periodo de sesiones y podrá aplicarse a reuniones y conferencias de alto nivel de Naciones Unidas.

América Latina respaldó mayoritariamente la resolución

De los 20 países latinoamericanos, 15 votaron a favor, cuatro se abstuvieron y uno la rechazó. A favor:

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Costa Rica

Cuba

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Haití

México

Nicaragua

República Dominicana

Uruguay

Venezuela

Abstenciones:

Colombia

Honduras

Panamá

Perú

En contra:

Paraguay

La distribución muestra que aproximadamente tres cuartas partes de América Latina respaldaron la participación remota de las autoridades palestinas. Paraguay fue el único país de la región que acompañó directamente a Estados Unidos e Israel en el rechazo. Mientras tanto, las abstenciones de Panamá, Colombia, Honduras y Perú evitaron que estos países se sumaran al consenso regional, aunque tampoco representaron un voto en contra de la resolución.

Una posición marcada por la relación con Israel