Panamá se abstiene en votación de la ONU que permitió participación virtual de Palestina

Panamá fue uno de los cuatro países que se abstuvieron en la votación con la que la Asamblea General de las Naciones Unidas autorizó la participación virtual de altos funcionarios palestinos durante su 81.º periodo de sesiones, cuando estos no puedan viajar a Estados Unidos.
La resolución, identificada inicialmente como A/81/L.2 y adoptada posteriormente como A/RES/81/1, recibió 152 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones, según el registro oficial de la ONU.
Junto con Panamá se abstuvieron Colombia, Honduras y Perú. Los únicos votos en contra fueron emitidos por Estados Unidos, Israel y Paraguay.
La decisión panameña se apartó de la postura asumida por la mayoría de los países latinoamericanos, que apoyaron la medida destinada a garantizar la intervención de la representación palestina en las reuniones del organismo internacional.
La resolución no sometió a votación el reconocimiento de Palestina como Estado ni su ingreso como miembro pleno de Naciones Unidas. Su alcance fue permitir que el presidente palestino, Mahmoud Abbas, y otros altos funcionarios participen mediante videoconferencia o mensajes pregrabados cuando se les impida trasladarse a la sede de la organización en Nueva York.
La iniciativa surgió después de que el Gobierno estadounidense negara nuevamente los visados a Abbas y a otros integrantes de la delegación palestina. La autorización tendrá vigencia durante el periodo de sesiones y podrá aplicarse a reuniones y conferencias de alto nivel de Naciones Unidas.
De los 20 países latinoamericanos, 15 votaron a favor, cuatro se abstuvieron y uno la rechazó.
A favor:
Abstenciones:
En contra:
La distribución muestra que aproximadamente tres cuartas partes de América Latina respaldaron la participación remota de las autoridades palestinas. Paraguay fue el único país de la región que acompañó directamente a Estados Unidos e Israel en el rechazo.
Mientras tanto, las abstenciones de Panamá, Colombia, Honduras y Perú evitaron que estos países se sumaran al consenso regional, aunque tampoco representaron un voto en contra de la resolución.
La abstención panameña adquiere relevancia por la cercanía que el Gobierno del presidente José Raúl Mulino ha mantenido con Israel y por los antecedentes de Panamá en votaciones relacionadas con Palestina.
En 2012, Panamá fue el único país latinoamericano que votó en contra de conceder a Palestina la categoría de Estado observador no miembro de Naciones Unidas. Aquella resolución fue aprobada con 138 votos favorables, nueve en contra y 41 abstenciones.
La postura adoptada en 2026 fue menos frontal: Panamá no acompañó el rechazo de Israel y Estados Unidos, pero tampoco respaldó la fórmula que garantizaba la presencia virtual de Abbas. De esa manera, el país volvió a situarse fuera de la mayoría latinoamericana en una decisión vinculada con la representación palestina.
La votación se produjo días antes de que Mulino participara en una reunión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en Nueva York. En el encuentro también estuvieron los presidentes de Paraguay, Santiago Peña, y de Bolivia, Rodrigo Paz.
Durante la conversación, Netanyahu manifestó su disposición a ampliar la cooperación con Panamá en asuntos de seguridad, tecnología e inteligencia artificial. Mulino, por su parte, expuso el interés del país en fortalecer las capacidades para enfrentar el narcotráfico y las estructuras del crimen organizado.
Los mandatarios también conversaron sobre la reducción del flujo migratorio irregular por la selva de Darién y acordaron preparar una lista de necesidades prioritarias para determinar en qué áreas podría concretarse la cooperación israelí.
El encuentro ocurrió después de la intervención de Netanyahu ante la Asamblea General, marcada por abucheos y por la salida de numerosas delegaciones en protesta por las operaciones militares israelíes en Gaza.
La delegación panameña permaneció en el salón durante el discurso, de acuerdo con información confirmada por La Estrella de Panamá.
La secuencia —abstención en la resolución sobre la participación palestina, permanencia durante el discurso de Netanyahu y posterior reunión entre ambos mandatarios— refleja la importancia que la actual administración concede a sus vínculos con Israel.
Sin embargo, la ausencia de una explicación oficial sobre el voto impide conocer las razones diplomáticas concretas que llevaron a Panamá a separarse de la mayoría de la región.
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