Partido Panameñista pide a Medín Jiménez explicar las razones de su renuncia

El Partido Panameñista lamentó la renuncia del diputado chiricano Medín Jiménez y señaló que esperará a que el propio legislador explique públicamente las razones que lo llevaron a abandonar el colectivo político.
En un comunicado divulgado en sus redes sociales, el partido recordó que Jiménez contó con la confianza de la organización y de los ciudadanos de Renacimiento, donde ejerció en dos ocasiones como representante de corregimiento y posteriormente como alcalde.
“Por respeto al H.D. Jiménez y a los panameñistas de Renacimiento, Boquerón y Alanje, consideramos prudente esperar que sea él mismo quien explique públicamente, de su propia voz, las razones que motivaron esta sorpresiva renuncia”, señaló el colectivo.
La salida de Jiménez se produjo después de su desacuerdo con la posición asumida por la bancada panameñista durante la discusión de la reforma de los circuitos electorales en la Asamblea Nacional.
Medios locales reportaron que el diputado chiricano cuestionó que no prosperara una propuesta para modificar la composición del circuito 4-4, que comprende Alanje, Boquerón y Renacimiento.
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El Partido Panameñista también recordó que a lo largo de su historia enfrentó la salida de diputados y dirigentes, situaciones ante las cuales, según sostuvo, ha optado por recomponer sus cuadros, renovar liderazgos y abrir espacios a nuevas figuras.
El colectivo aseguró que continuará trabajando en su fortalecimiento y en la incorporación de nuevos liderazgos.
“Los partidos están por encima de las decisiones individuales y su verdadera fortaleza reside en sus principios y en su gente”, afirmó.
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