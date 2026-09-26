Controles migratorios detectan a hombre requerido por la justicia por delito contra la libertad sexual

Un ciudadano de nacionalidad boliviana, sobre quien pesaba una orden de arresto vigente por un delito contra la integridad y la libertad sexual, fue detectado por el Servicio Nacional de Migración (SNM) en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.
El hombre arribó al país procedente de la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, y se encontraba en tránsito con destino a Cancún, México, cuando los controles migratorios permitieron confirmar que mantenía un requerimiento judicial vigente.
Tras la verificación, el ciudadano fue puesto a disposición de las autoridades de Interpol, que darán continuidad al procedimiento legal correspondiente.
El SNM indicó que mantiene activos sus controles y la coordinación con organismos internacionales para detectar a personas con requerimientos judiciales vigentes y ponerlas a disposición de las autoridades competentes.
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