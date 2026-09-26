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Controles migratorios detectan a hombre requerido por la justicia por delito contra la libertad sexual

El SNM indicó que mantiene activos sus controles y la coordinación con organismos internacionales.
El SNM indicó que mantiene activos sus controles y la coordinación con organismos internacionales. Cedida
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 26/09/2026 09:03
Tras la verificación, el ciudadano fue puesto a disposición de las autoridades de Interpol, que darán continuidad al procedimiento legal correspondiente.

Un ciudadano de nacionalidad boliviana, sobre quien pesaba una orden de arresto vigente por un delito contra la integridad y la libertad sexual, fue detectado por el Servicio Nacional de Migración (SNM) en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

El hombre arribó al país procedente de la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, y se encontraba en tránsito con destino a Cancún, México, cuando los controles migratorios permitieron confirmar que mantenía un requerimiento judicial vigente.

Tras la verificación, el ciudadano fue puesto a disposición de las autoridades de Interpol, que darán continuidad al procedimiento legal correspondiente.

El SNM indicó que mantiene activos sus controles y la coordinación con organismos internacionales para detectar a personas con requerimientos judiciales vigentes y ponerlas a disposición de las autoridades competentes.

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