Ciudadano argentino requerido por delitos sexuales es aprehendido en Villa Lucre

Un ciudadano de nacionalidad argentina, de 48 años, fue aprehendido este sábado 5 de septiembre por unidades del Servicio Nacional de Migración (SNM), luego de que se activara una alerta durante su proceso de verificación.

De acuerdo con información proporcionada por Migración, el hombre presentó un carné de permanencia provisional vigente. Sin embargo, durante la consulta se identificó un impedimento relacionado contra la libertad e integridad sexual.

El SNM informó que sobre el ciudadano también pesaba una orden de aprehensión y conducción, por lo que fue detectado durante el procedimiento de verificación.

La institución explicó que sus sistemas de control funcionan de manera permanente en espacios públicos y puntos de control, con el objetivo de identificar posibles impedimentos y contribuir al cumplimiento de los mandamientos judiciales vigentes.

El caso fue detectado en el sector de Villa Lucre, como parte de las labores de verificación que realiza Migración en distintos puntos del país.