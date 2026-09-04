Operativo Perseus: Migración aprehenden a hombre por cobros de ‘gota a gota’ en Chitré

El Servicio Nacional de Migración (SNM) aprehendió a un ciudadano de nacionalidad colombiana durante el desarrollo del operativo Perseus, ejecutado en el distrito de Chitré, provincia de Herrera.

De acuerdo con la entidad, el hombre fue captado por el Enlace Migratorio de Acción de Campo de la Regional de Herrera, mientras realizaba cobros relacionados con la modalidad de financiamiento diario conocida como “gota a gota”.

El denominado “gota a gota” es una modalidad de financiamiento informal caracterizada por préstamos de dinero que suelen ser cobrados diariamente, generalmente bajo condiciones establecidas por el prestamista.

La intervención registrada en Chitré se produjo específicamente por la incompatibilidad entre esta actividad y el estatus migratorio que mantenía el ciudadano colombiano en Panamá.

Durante la verificación migratoria, las autoridades determinaron que la actividad económica que desarrollaba no se ajustaba a las condiciones establecidas en su permiso de permanencia en el país.

Tras la intervención, el ciudadano colombiano fue trasladado al Centro de Detención Administrativo Migratorio Masculino, donde se dará continuidad a los trámites correspondientes, de acuerdo con la normativa migratoria vigente.

La entidad señaló que este tipo de acciones forman parte de los operativos permanentes de control y verificación que se realizan en distintos puntos del territorio nacional.

Estos operativos buscan comprobar que los ciudadanos extranjeros cumplan con las condiciones establecidas para su ingreso y permanencia en Panamá, así como con las disposiciones relacionadas con las actividades que tienen autorizadas durante su estadía.