Aprueban traslado de $26.3 millones para subsidio a combustibles

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó este jueves un traslado de $26,3 millones al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para fortalecer el mecanismo temporal de subsidio a los combustibles, creado para mitigar el impacto del aumento internacional del petróleo.

El programa contempla un monto de hasta $100 millones y beneficia a sectores como el transporte público colectivo y selectivo, transporte escolar, transporte de carga y pesca artesanal.

Durante la sustentación de los recursos, la viceministra de MEF, Eida Gabriela Saiz, explicó que Panamá importa prácticamente todo el combustible que consume, por lo que las variaciones internacionales tienen un efecto directo sobre los costos internos.

Según las cifras expuestas ante los diputados, antes del incremento internacional el litro de gasolina de 95 octanos costaba alrededor de $0.91, el de 91 octanos unos $0.88 y el diésel cerca de $0.79.

Sin la aplicación de medidas para amortiguar el impacto, el precio de la gasolina de 95 octanos podía subir hasta aproximadamente $1.36 por litro, mientras que la de 91 octanos podía alcanzar $1.27 y el diésel $1.32, de acuerdo con las estimaciones presentadas por el MEF.

La aprobación del traslado generó cuestionamientos entre los diputados, principalmente sobre el costo del subsidio y quién recibe finalmente el beneficio.

El diputado Jonathan Vega preguntó si el mecanismo realmente reduce el impacto en los consumidores o si una parte del beneficio termina favoreciendo a las empresas que comercializan el combustible.

Vega también planteó como alternativa una reducción de los impuestos que gravan los combustibles. A su juicio, el Estado recauda recursos mediante estos impuestos y luego destina parte del presupuesto a subsidiar el precio, por lo que consideró necesario evaluar cuál mecanismo resulta más eficiente.

El diputado presentó durante la sesión cálculos propios sobre el consumo de combustibles en el país y sostuvo que una reducción temporal de impuestos podría representar un costo menor para el Estado que el subsidio.

Estas cifras corresponden a estimaciones expuestas por el diputado durante la reunión y deberán contrastarse con los registros oficiales de la Contraloría General de la República, el Instituto Nacional de Estadística y Censo y la Secretaría Nacional de Energía.

MEF defiende la respuesta rápida

Saiz respondió que una reducción de impuestos requiere una modificación legal, mientras que el subsidio permitió al Ejecutivo actuar con mayor rapidez ante un escenario internacional que inicialmente se esperaba que fuera de corta duración.

La viceministra explicó que el Gobierno esperaba que el evento geopolítico que provocó el aumento de los precios internacionales terminara alrededor de mayo. Sin embargo, el impacto se extendió durante los meses siguientes.