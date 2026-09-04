Panamá suma 192 multinacionales: ¿Qué países dominan el mapa empresarial?

Panamá cuenta con 192 empresas acogidas al Régimen de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM), de acuerdo con el listado actualizado a mayo de 2026 de la Dirección de Sedes de Empresas Multinacionales del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).
El registro refleja una presencia empresarial internacional diversificada, con compañías procedentes de América, Europa, Asia y otros mercados. Sin embargo, la distribución muestra una concentración significativa en determinados países.
Estados Unidos lidera con 37 empresas SEM, seguido de la República Popular China, con 18. Suiza ocupa la tercera posición, con 14 empresas, mientras que Países Bajos y Panamá registran 13 cada uno.
Reino Unido suma 10 empresas; Japón y Dinamarca, ocho cada uno; Alemania, siete; y Francia y España, seis cada uno.
El listado también registra cuatro empresas de Corea del Sur y cuatro de Islas Vírgenes. Venezuela, República Dominicana y Singapur cuentan con tres empresas cada uno, mientras que Suecia, México, Canadá, Australia, Bélgica y Colombia tienen dos cada uno.
l resto del registro está compuesto por empresas procedentes de Perú, Taiwán, Finlandia, Antigua y Barbuda, Filipinas, Austria, Brasil, Grecia, Liechtenstein, Bermudas, Honduras, Puerto Rico, Uruguay, Luxemburgo, Nicaragua, Barbados, Liberia, Hong Kong, Argentina, Irlanda, Guatemala, Jamaica e Italia, con una empresa cada uno.
El régimen SEM reúne compañías vinculadas a una amplia variedad de actividades económicas y profesionales. Entre los sectores que han mostrado interés figuran tecnología, logística, servicios financieros, bienes de consumo y farmacéutica, además de actividades relacionadas con manufactura avanzada, economía digital y otros servicios especializados.
Esta diversidad también amplía las áreas profesionales vinculadas con la operación de las multinacionales en Panamá. Entre ellas se encuentran funciones administrativas, financieras, tecnológicas, logísticas, comerciales y de mercadeo, así como asistencia técnica, investigación y desarrollo, procesamiento electrónico de operaciones y dirección regional.
El aporte de estas empresas, bajo el enfoque del régimen, no se limita a la generación de puestos de trabajo. También contempla oportunidades para que el talento nacional tenga acceso a capacitación, conocimiento especializado, innovación y tecnologías utilizadas por compañías de alcance mundial.
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