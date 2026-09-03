Asamblea reclama $79.6 millones más para su presupuesto de 2027

La Asamblea Nacional comenzó 2026 con un presupuesto de $98.7 millones, pero durante la ejecución del año esa asignación aumentó mediante modificaciones presupuestarias. A julio pasado, el presupuesto modificado alcanzó $146.42 millones, $47.72 millones por encima del monto aprobado inicialmente.

A esto se sumaría los $25 millones que busca aprobar por silencio administrativo como créditos adicionales al presupuesto de 2026.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, sostiene que esos recursos todavía no son suficientes para cubrir las necesidades de la institución hasta diciembre. La diputada aseguró que requiere $68 millones adicionales para cerrar el año, mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) solo avaló $25 millones.

La diferencia entre lo solicitado por la Asamblea y lo avalado por el MEF es de $43 millones.

El escenario de 2026 sirve ahora como punto de partida para la discusión del presupuesto de 2027. La Asamblea Nacional solicita para el próximo año $176.6 millones, pero el MEF recomienda $97 millones.

La brecha entre ambos montos alcanza $79.6 millones.

“Como primer órgano del Estado solicitamos un presupuesto cónsono con nuestros compromisos y proyectos necesarios en nuestro plan de trabajo”, manifestó Castañedas durante la sustentación del presupuesto ante la Comisión de Presupuesto.

El presupuesto ley de la Asamblea para 2026 quedó establecido en $98.7 millones. Sin embargo, las modificaciones realizadas durante la ejecución elevaron el monto vigente a $146.42 millones hasta julio.

El incremento fue de $47.72 millones, equivalente a un aumento de 48.3% respecto al presupuesto aprobado inicialmente.

Al 31 de julio, la Asamblea reportó una ejecución cercana a $89 millones, equivalente al 61% del presupuesto modificado.

Castañedas explicó que las modificaciones responden a gastos necesarios para el funcionamiento de la institución, entre ellos servicios básicos, dietas de los diputados, salarios, aportes a la seguridad social, décimo tercer mes y otros compromisos operativos.

Pero la presidenta considera que todavía se requieren más recursos para terminar 2026.

“Quiero los $68 millones que necesita la Asamblea hasta diciembre, $25 millones no nos funcionan, eso es mentira”, afirmó Castañedas al referirse a los recursos adicionales avalados por el MEF.

La discusión también ocurre en medio de cuestionamientos por el pago de la denominada planilla 2020 y la incorporación de nuevos funcionarios a la institución.