Asamblea reclama $79.6 millones más para su presupuesto de 2027

La Asamblea Nacional comenzó 2026 con un presupuesto de $98.7 millones, pero durante la ejecución del año esa asignación aumentó mediante modificaciones presupuestarias. A julio pasado, el presupuesto modificado alcanzó $146.42 millones, $47.72 millones por encima del monto aprobado inicialmente.
A esto se sumaría los $25 millones que busca aprobar por silencio administrativo como créditos adicionales al presupuesto de 2026.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, sostiene que esos recursos todavía no son suficientes para cubrir las necesidades de la institución hasta diciembre. La diputada aseguró que requiere $68 millones adicionales para cerrar el año, mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) solo avaló $25 millones.
La diferencia entre lo solicitado por la Asamblea y lo avalado por el MEF es de $43 millones.
El escenario de 2026 sirve ahora como punto de partida para la discusión del presupuesto de 2027. La Asamblea Nacional solicita para el próximo año $176.6 millones, pero el MEF recomienda $97 millones.
La brecha entre ambos montos alcanza $79.6 millones.
“Como primer órgano del Estado solicitamos un presupuesto cónsono con nuestros compromisos y proyectos necesarios en nuestro plan de trabajo”, manifestó Castañedas durante la sustentación del presupuesto ante la Comisión de Presupuesto.
El presupuesto ley de la Asamblea para 2026 quedó establecido en $98.7 millones. Sin embargo, las modificaciones realizadas durante la ejecución elevaron el monto vigente a $146.42 millones hasta julio.
El incremento fue de $47.72 millones, equivalente a un aumento de 48.3% respecto al presupuesto aprobado inicialmente.
Al 31 de julio, la Asamblea reportó una ejecución cercana a $89 millones, equivalente al 61% del presupuesto modificado.
Castañedas explicó que las modificaciones responden a gastos necesarios para el funcionamiento de la institución, entre ellos servicios básicos, dietas de los diputados, salarios, aportes a la seguridad social, décimo tercer mes y otros compromisos operativos.
Pero la presidenta considera que todavía se requieren más recursos para terminar 2026.
“Quiero los $68 millones que necesita la Asamblea hasta diciembre, $25 millones no nos funcionan, eso es mentira”, afirmó Castañedas al referirse a los recursos adicionales avalados por el MEF.
La discusión también ocurre en medio de cuestionamientos por el pago de la denominada planilla 2020 y la incorporación de nuevos funcionarios a la institución.
Casteñas sustentó en la Comisión de Presupuesto la vista presupuestaria para la vigencia fiscal 2027. La presidenta de la Asamblea detalló que de los $176.6 millones solicitado al MEF, $166.9 millones correspondían a funcionamiento y $9.7 millones a inversión.
La propuesta supera en $30.2 millones el presupuesto modificado de $146.42 millones que registra la institución hasta julio de 2026. Esto representa un incremento de 20.7%.
El mayor componente del presupuesto solicitado corresponde a servicios personales. La Asamblea plantea destinar $145.2 millones a salarios, décimo tercer mes, dietas, gastos de representación y aportes relacionados con la seguridad social.
Ese rubro representa cerca del 87% del presupuesto de funcionamiento solicitado.
La institución reporta 3,255 servidores públicos, 18 direcciones, 39 departamentos y 15 comisiones permanentes.
Además de los gastos de funcionamiento, la propuesta contempla recursos para infraestructura y tecnología. Entre los proyectos figuran trabajos de rehabilitación y adecuación de las instalaciones, así como la modernización de los sistemas tecnológicos utilizados en el pleno, las comisiones y los salones de reuniones.
Durante la sustentación, Castañedas también planteó aumentar el componente de inversión en $6.8 millones, para llevarlo de $9.7 millones a $16.5 millones.
La MEF recomienda $97 millones para la Asamblea en 2027, $79.6 millones menos que los $176.6 millones solicitados.
Incluso frente al presupuesto modificado de 2026, la recomendación del MEF supone una reducción de $49.42 millones.
La Asamblea, en cambio, plantea aumentar sus recursos en $30.18 millones respecto al presupuesto modificado de 2026.
El presupuesto definitivo para 2027 todavía debe completar el proceso de discusión y aprobación. Mientras tanto, las cifras de 2026 muestran que la Asamblea partió de una asignación de $98.7 millones y llegó a $146.42 millones hasta julio y el ajuste presupuestario ha sido la característica en los últimos años.
Entre 2023 y 2026, el presupuesto de la Asamblea Nacional mostró una tendencia de aumento durante la ejecución de cada vigencia. En 2023 pasó de $150 millones aprobados a $188.9 millones modificados, una diferencia de $38.9 millones; en 2024, de $150 millones a $187.17 millones, $37.17 millones más; en 2025, de $98.7 millones a $164.79 millones, un incremento de $66.09 millones.
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