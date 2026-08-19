Servicio Nacional de Migración detecta a extranjero presuntamente vinculado a una organización criminal

El Servicio Nacional de Migración (SNM) impidió el ingreso a Panamá de un ciudadano de nacionalidad mexicana que, de acuerdo con los controles de verificación migratoria, tendría presuntos vínculos con una organización criminal transnacional dedicada al secuestro, la extorsión y el lavado de activos.
El ciudadano arribó al Aeropuerto Internacional de Tocumen procedente de México. Durante el proceso de control migratorio, los sistemas biométricos permitieron detectar la presunta vinculación del extranjero con la estructura delictiva.
Ante esta situación, las autoridades migratorias negaron su ingreso al territorio panameño y procedieron con su retorno a México, conforme a los procedimientos establecidos.
El SNM señaló que sus sistemas de verificación y control funcionan de manera permanente con el objetivo de identificar a personas que puedan representar un riesgo para la seguridad ciudadana y evitar su ingreso al país.
Las autoridades reiteraron que los controles migratorios y biométricos forman parte de las medidas implementadas para fortalecer la seguridad en los puntos de entrada a Panamá.
El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a.m., hora local, y tuvo una profundidad estimada de 76 kilómetros
El Gobierno de Perú moverá todos los días feriados a los viernes para así potenciar el turismo interno y mejorar la productividad, informó el ministro...
La exmagistrada colombiana habla sobre el rol de contrapeso del periodismo, el derecho al olvido, reformas constitucionales y los desafíos de nuevas tecnologías...