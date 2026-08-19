Sismo de magnitud 4.8 sacude Lima, Perú

Un sismo de magnitud 4.8 se registró la mañana de este miércoles 19 de agosto en la región de Lima, Perú, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo con el reporte sísmico, el movimiento telúrico ocurrió a las 5:28 a. m., con una profundidad de 42 kilómetros. El epicentro se ubicó a 42 kilómetros al suroeste de Lurín, en Lima. El evento tuvo una intensidad de III en Lurín, según el reporte oficial.