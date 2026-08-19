Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 19 de agosto

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronostica para este miércoles 19 de agosto lluvias aisladas y dispersas, principalmente durante la madrugada y la mañana, con posibilidad de aguaceros de variada intensidad en distintos sectores del país.

En el Caribe, se esperan lluvias ligeras, aisladas e intermitentes durante la madrugada desde Colón hasta Bocas del Toro, las cuales podrían alcanzar intensidad moderada durante la mañana. Para la tarde se prevén chubascos ligeros a moderados ocasionales en Guna Yala, Colón y el norte de Veraguas, mientras que en la comarca Ngäbe-Buglé y Bocas del Toro se esperan lluvias débiles y ligeras.

Durante la noche, podrían registrarse lluvias y aguaceros de variada intensidad e intermitentes en sectores de Colón Costa Abajo y el norte de Veraguas. En Bocas del Toro se mantendrían las lluvias ligeras.

En el Pacífico, durante la madrugada y la mañana se prevén lluvias ligeras, aisladas y esporádicas en el norte de la región metropolitana y las tierras altas de Chiriquí. En horas de la tarde aumentará la probabilidad de aguaceros sectorizados de variada intensidad, con posibilidad de ráfagas de viento, sobre Panamá, las provincias centrales, el sur de Ngäbe-Buglé y Chiriquí.

Hacia la noche, podrían presentarse chubascos moderados en sectores de la región metropolitana. También se pronostican lluvias ligeras y ocasionales chubascos en la península de Azuero, el golfo de Panamá, Darién y la comarca Emberá-Sambú.

Las temperaturas mínimas estarán entre 22 °C y 24.5 °C, mientras que en las montañas y la Cordillera Central oscilarán entre 15 °C y 19 °C.

Las máximas alcanzarán entre 31 °C y 33 °C en gran parte del país, mientras que en la Cordillera Central podrían llegar hasta los 25 °C.

Los vientos predominarán del norte, con variaciones entre oeste-noroeste y noreste, a velocidades sostenidas de entre 5 y 15 km/h. En zonas marítimas podrían alcanzar entre 15 y 25 km/h. Durante la tarde se prevén vientos del suroeste sobre sectores de las vertientes del Pacífico oriental y occidental.

El IMHPA también advierte que los índices máximos de radiación ultravioleta (UV-B) serán altos sobre el territorio nacional.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y seguir las recomendaciones y normas del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).