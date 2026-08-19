Elecciones UNACHI 2026: todo lo que debes saber sobre la votación para elegir al nuevo rector

La Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) elegirá este miércoles 19 de agosto a su nuevo rector o rectora, en unas elecciones extraordinarias convocadas tras la renuncia de Etelvina de Bonagas, efectiva desde junio pasado. Las votaciones comenzarán a las 8:00 de la mañana y se extenderán hasta las 4:00 de la tarde. En el proceso podrán participar estudiantes, docentes y personal administrativo habilitado para votar. Según dio a conocer Telemetro Reporta, inicialmente, 10 personas se postularon para ocupar la rectoría, pero tras el proceso correspondiente y algunas alianzas, la contienda quedó reducida a siete candidatos: dos mujeres y cinco hombres. Cada candidatura contará con una tolda, de acuerdo con las disposiciones establecidas por el Tribunal Superior de Elecciones de la UNACHI.

¿Quiénes son los candidatos?

Los candidatos que competirán por la rectoría de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) son: Mgtr. Ramón Rodríguez, actual decano de la Facultad de Economía. Dra. Edith Rivera, vicerrectora de Extensión de la UNACHI. Dr. Hugo Moreno, catedrático y docente de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Mgtr. Erick Miranda, docente universitario de la UNACHI. Dra. Rosemary Hernández, docente de la UNACHI. Mgtr. Félix Estrada, presidente de la Asociación de Profesores de la UNACHI. Mgtr. Absel Navarro, docente y exvicedecano de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad.

Elección extraordinaria