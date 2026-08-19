Elecciones UNACHI 2026: todo lo que debes saber sobre la votación para elegir al nuevo rector

La Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) elegirá este miércoles 19 de agosto a su nuevo rector o rectora, en unas elecciones extraordinarias convocadas tras la renuncia de Etelvina de Bonagas, efectiva desde junio pasado.
Las votaciones comenzarán a las 8:00 de la mañana y se extenderán hasta las 4:00 de la tarde. En el proceso podrán participar estudiantes, docentes y personal administrativo habilitado para votar.
Según dio a conocer Telemetro Reporta, inicialmente, 10 personas se postularon para ocupar la rectoría, pero tras el proceso correspondiente y algunas alianzas, la contienda quedó reducida a siete candidatos: dos mujeres y cinco hombres. Cada candidatura contará con una tolda, de acuerdo con las disposiciones establecidas por el Tribunal Superior de Elecciones de la UNACHI.
Los candidatos que competirán por la rectoría de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) son: Mgtr. Ramón Rodríguez, actual decano de la Facultad de Economía. Dra. Edith Rivera, vicerrectora de Extensión de la UNACHI. Dr. Hugo Moreno, catedrático y docente de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Mgtr. Erick Miranda, docente universitario de la UNACHI. Dra. Rosemary Hernández, docente de la UNACHI. Mgtr. Félix Estrada, presidente de la Asociación de Profesores de la UNACHI. Mgtr. Absel Navarro, docente y exvicedecano de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad.
La elección se desarrolla luego de la salida de Etelvina de Bonagas. Tras su renuncia, se designó al profesor Pedro González como rector, la decisión fue adoptada por las autoridades universitarias durante una reunión de directivos realizada el pasado 8 de junio, en la que se acordó que González, actual vicerrector de Investigación y Posgrado, asumiera temporalmente la dirección de la casa de estudios superiores
El ganador de esta elección ocupará el cargo durante poco menos de dos años, debido a que deberá completar el periodo que correspondía a la administración anterior. Posteriormente, la universidad deberá celebrar una nueva elección regular para definir el periodo de cinco años correspondiente a la siguiente administración, según reportó Telemetro.
A las 8:00 pm se realizará una transmisión en vivo para mostrar el proceso electoral para la elección del Rector de la Universidad Autónoma de Chiriquí, período 2026-2028.
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