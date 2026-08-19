Rubén Blades y Charly García protagonizan especial encuentro en Buenos Aires

Rubén Blades y Charly García, protagonizaron un especial encuentro en Buenos Aires, luego de que el músico argentino asistiera al concierto que el Blades ofreció en el Movistar Arena.

Según informó el medio argentino Clarín, Blades se despidió de Argentina con un espectáculo con entradas agotadas, en el que estuvo acompañado por un big band de salsa dirigida por el bajista panameño Roberto Delgado.

Los músicos se encontraron en el camerino antes de la presentación y, durante el concierto, García observó el espectáculo desde la planta baja del estadio. El encuentro entre ambos artistas tuvo un significado especial para Blades, quien recordó que han pasado 43 años desde la primera vez que visitó Argentina.

También recordó que fue durante aquella visita cuando interpretó por primera vez en vivo “Buscando América”, canción con la que cerró su reciente presentación en el país. Hacia el final del concierto, el artista hizo referencia a la soberanía argentina sobre las islas Malvinas y destacó el significado de la patria, según dio a conocer el medio.

El concierto estuvo marcada no solo por la música, sino también por el encuentro entre dos artistas de gran peso en la cultura latinoamericana: Rubén Blades, uno de los máximos exponentes de la salsa panameña, y Charly García, una de las figuras fundamentales del rock argentino.

El encuentro entre ambos quedó como uno de los momentos destacados de la visita de Blades a Argentina, 43 años después de su primera presentación en el país.