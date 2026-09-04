Juez desestima petición de expresidente Rodríguez Zapatero para anular el caso Plus Ultra

El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama rechazó este viernes 4 de septiembre nuevamente el incidente de nulidad presentado por el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, al considerar que no se vulneraron sus derechos fundamentales, informó ABC de España.

Según el rotativo, Calama, quien investiga el denominado caso Plus Ultra, volvió a desestimar la petición de nulidad presentada por la defensa.

La decisión fue adoptada mediante un auto, después de que el magistrado rectificara parcialmente su resolución inicial, en la que había inadmitido a trámite el incidente de nulidad presentado por el expresidente del Gobierno español.

Rodríguez Zapatero figura como investigado en la causa por su presunta participación como líder de una red de tráfico de influencias, además de una investigación relacionada con joyas que le fueron incautadas y que no habrían sido declaradas, de acuerdo con los antecedentes del procedimiento citados por ABC.

El abogado del expresidente presentó en junio un incidente de nulidad en el que alegó la presunta vulneración de varios derechos fundamentales, entre ellos el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a un proceso justo con todas las garantías, a la tutela judicial efectiva sin indefensión y a la presunción de inocencia.

La defensa sostuvo que durante la investigación se incorporó prueba que habría sido “ilícitamente analizada” y que posteriormente habría servido para justificar otras diligencias que afectaban derechos fundamentales.

Asimismo, argumentó que la supuesta nulidad se remontaría a la “propia génesis” del procedimiento, iniciado a finales de 2025, y que sus efectos alcanzarían actuaciones posteriores.