Caso Zapatero: juez imputa a sus dos hijas tras hallar indicios en empresa bajo investigación

La investigación sobre una presunta trama de tráfico de influencias y blanqueo de capitales vinculada a la concesión de ayudas públicas a la aerolínea Plus Ultra continúa sumando nuevos capítulos en España.

En la actualización más reciente del caso, el juez Calama acordó investigar a Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, así como a Gertrudis Alcázar, secretaria y colaboradora del exmandatario.

Según el medio ABC, la decisión responde a una solicitud de la Fiscalía Anticorrupción y se fundamenta en la existencia de indicios que justificarían su comparecencia en calidad de investigadas. El magistrado deberá fijar próximamente la fecha para sus declaraciones.

Las hijas de Zapatero figuran como administradoras de la empresa Whathefav, una sociedad cuya actividad aparece vinculada de forma indiciaria al entramado investigado. En su resolución, el juez considera que la compañía habría desempeñado una función instrumental en operaciones relacionadas con los hechos que se investigan.

Según la ABC, el magistrado sostiene además que citarlas como testigos podría afectar sus garantías procesales, ya que tendrían la obligación de declarar sobre hechos que eventualmente podrían derivar en responsabilidades penales.