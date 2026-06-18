Caso Zapatero: juez imputa a sus dos hijas tras hallar indicios en empresa bajo investigación

Respecto a Gertrudis Alcázar, la resolución citada por ABC la señala como una figura relevante dentro de la estructura administrativa examinada por los investigadores. La investigación la sitúa entre las personas encargadas de proporcionar soporte documental y financiero a las actividades bajo sospecha.La decisión se produce luego de la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero ante la Audiencia Nacional. Según informó la ABC, el expresidente<b> negó haber utilizado su influencia o sus contactos para favorecer el rescate de la aerolínea Plus Ultra en 2021</b>, una de las principales líneas de investigación del caso. Zapatero rechazó además haber realizado gestiones ante funcionarios públicos para facilitar la operación y descartó haber recibido beneficios económicos a cambio.