Deudas entre socios serían el móvil de la masacre de la familia de Jonathan Meléndez de Camilo Séptimo

Una presunta disputa económica entre dos socios aparece como la principal línea de investigación detrás del asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista y fundador de Camilo Séptimo, su pareja embarazada, su hija de tres años y una trabajadora de la vivienda. El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, aseguró que las primeras pesquisas apuntan a un conflicto relacionado con dinero y deudas entre el músico y Diego Sebastián Rosen Ferlini, empresario argentino de 51 años señalado como el principal sospechoso del multihomicidio ocurrido en Atizapán, Estado de México. “Las investigaciones iniciales indican que se trató enteramente de una cuestión de dinero, de deudas entre ellos”, explicó García Harfuch durante una entrevista concedida a W Radio. El funcionario describió lo ocurrido como un “crimen verdaderamente atroz” y afirmó que la escena causó impacto incluso entre los agentes que participaron en la operación para localizar y detener a los sospechosos.

Una relación de confianza habría facilitado el ingreso

Rosen Ferlini y Meléndez mantenían una relación comercial, según las autoridades mexicanas. Esa cercanía habría permitido que el empresario entrara al apartamento sin levantar sospechas. García Harfuch indicó que el detenido presuntamente aprovechó la confianza existente entre ambos para acceder a la residencia de la familia, ubicada en el fraccionamiento Grand Viure. Una cámara de seguridad del ascensor registró la llegada de Rosen Ferlini al edificio a las 5:24 p.m. del martes. En las imágenes aparece solo, con una gorra, lentes oscuros y una mochila. En el interior de la vivienda fueron asesinados Jonathan Meléndez, de 38 años; su pareja, Ana Paula Barragán, de 35 años y con cuatro meses de embarazo; su hija Sofía, de apenas tres años; y Aleyda Romero, de 21 años, quien trabajaba en la casa. Las primeras versiones del caso señalan que Jonathan Meléndez y Ana Paula Barragán fueron encontrados atados. La pequeña Sofía recibió un disparo frontal, mientras que Aleyda Romero fue atacada por la espalda. El agresor también habría matado al perro de la familia. El único sobreviviente fue un hijo de la pareja, un niño de seis años que consiguió esconderse dentro del apartamento. La Policía llegó al lugar después de las 11:00 p.m., varias horas después de que las cámaras captaran el ingreso del principal sospechoso.

Detenido unas 10 horas después

Diego Sebastián Rosen Ferlini fue arrestado a las 9:25 a.m. del miércoles en La Marquesa, aproximadamente 10 horas después de que las autoridades llegaran a la escena del crimen. También fue detenido Gerardo N, identificado como el conductor que presuntamente trasladó al empresario hasta el edificio de Atizapán. Las autoridades investigan si conocía el propósito de la visita o si tuvo alguna participación adicional en los hechos. El registro oficial indica que Rosen Ferlini se encuentra bajo custodia en una sede de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en Toluca. Hasta el momento de la información disponible, todavía no había sido presentado ante un juez ni vinculado formalmente a proceso. Por esa razón, las autoridades mantienen su condición de sospechoso y deberá prevalecer la presunción de inocencia mientras avanza el procedimiento judicial.

¿Quién es Diego Sebastián Rosen Ferlini?

Los datos conocidos señalan que Rosen Ferlini nació en Argentina y tiene 51 años, de acuerdo con la información de su pasaporte. Durante su permanencia en México habría creado cinco empresas, la primera en 2001 y la más reciente en 2018, según registros comerciales. Medios argentinos como Clarín y La Nación reportaron que el detenido no tenía antecedentes penales, profesión declarada, aportes jubilatorios ni deudas registradas en su país natal. También localizaron un domicilio fiscal en Saavedra, en Buenos Aires, y establecieron que su última visita a Argentina ocurrió en febrero de 2020. Su historial empresarial incluye negocios relacionados con publicidad para el sector farmacéutico, venta de cajeros automáticos, materiales de oficina y alquiler de equipos audiovisuales. Sin embargo, esos antecedentes todavía no permiten explicar las circunstancias exactas del ataque. La Fiscalía deberá determinar el origen de la presunta deuda, la existencia de una planificación previa y la participación concreta de cada detenido.

Sheinbaum califica el caso como “triste y lamentable”

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, confirmó que había sido informada sobre el multihomicidio y calificó lo sucedido como una situación “muy triste, lamentable”. La mandataria señaló que ya existían personas detenidas y que las autoridades conocían posibles causas vinculadas con una disputa. También aseguró que el Gobierno del Estado de México estaba ofreciendo apoyo a los familiares de las víctimas, con acompañamiento de la Secretaría de Gobernación. El crimen ha causado una fuerte conmoción en un país que continúa enfrentando elevados niveles de violencia. En lo que va del año, sin incluir todavía las cifras correspondientes a agosto, se contabilizan 10,309 personas asesinadas en México, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De ese total, 618 homicidios, equivalentes al 6 %, ocurrieron en el Estado de México, entidad donde fue asesinada la familia del integrante de Camilo Séptimo.

¿Por qué asesinaron al músico de Camilo Séptimo y a su familia en Atizapán?