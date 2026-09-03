Asesinato de Jonathan Meléndez y su familia: un empresario argentino, entre los presuntos implicados en el multihomicidio

El tecladista de Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez Ochoa, de 38 años, fue asesinado junto con su esposa embarazada de cuatro meses, su hija de tres años y una mujer de 21 años dentro de un departamento en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Los hechos ocurrieron el martes 1 de septiembre y los cuerpos fueron encontrados horas después. Un niño de seis años, hijo de Meléndez, sobrevivió al ataque y fue entregado a sus familiares.

Por este multihomicidio fueron detenidos dos hombres en Ciudad de México, uno de ellos Diego Sebastián Rosen Ferlini, un empresario argentino de 51 años y socio comercial de Jonathan Meléndez. Según las autoridades, Rosen habría utilizado la relación de confianza que tenía con el músico para ingresar al departamento. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, señaló que esa relación habría sido clave para que pudiera entrar al inmueble.

Rosen fue detenido menos de 12 horas después de que se descubrieran los cuerpos y es señalado por la Fiscalía como probable responsable del multihomicidio. El segundo detenido es Gerardo Cisneros Bejarano, de 52 años, quien, de acuerdo con reportes periodísticos, trabajaba como chofer de Rosen.