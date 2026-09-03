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Asesinato de Jonathan Meléndez y su familia: un empresario argentino, entre los presuntos implicados en el multihomicidio

Dos hombres fueron aprehendidos por el multihomicidio de Jonathan Meléndez y su familia.
Dos hombres fueron aprehendidos por el multihomicidio de Jonathan Meléndez y su familia. Tomada de Instagram / @camiloseptimomx
Por
Emiliana Tuñón
  • 03/09/2026 11:07
Un empresario argentino fue detenido en México por su presunta participación en el asesinato del músico Jonathan Meléndez y otras tres personas.

El tecladista de Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez Ochoa, de 38 años, fue asesinado junto con su esposa embarazada de cuatro meses, su hija de tres años y una mujer de 21 años dentro de un departamento en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Los hechos ocurrieron el martes 1 de septiembre y los cuerpos fueron encontrados horas después. Un niño de seis años, hijo de Meléndez, sobrevivió al ataque y fue entregado a sus familiares.

Por este multihomicidio fueron detenidos dos hombres en Ciudad de México, uno de ellos Diego Sebastián Rosen Ferlini, un empresario argentino de 51 años y socio comercial de Jonathan Meléndez. Según las autoridades, Rosen habría utilizado la relación de confianza que tenía con el músico para ingresar al departamento. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, señaló que esa relación habría sido clave para que pudiera entrar al inmueble.

Rosen fue detenido menos de 12 horas después de que se descubrieran los cuerpos y es señalado por la Fiscalía como probable responsable del multihomicidio. El segundo detenido es Gerardo Cisneros Bejarano, de 52 años, quien, de acuerdo con reportes periodísticos, trabajaba como chofer de Rosen.

Presuntos implicados en el asesinato de Jonathan Meléndez y su familia son aprehendidos
Presuntos implicados en el asesinato de Jonathan Meléndez y su familia son aprehendidos Redes sociales
La investigación continúa

Aunque las autoridades ya cuentan con dos detenidos, el móvil del crimen todavía no ha sido establecido oficialmente de manera definitiva. Algunas versiones periodísticas apuntan a posibles conflictos económicos relacionados con negocios que Meléndez y Rosen mantenían en común, pero la Fiscalía aún debe determinar las circunstancias exactas del ataque y el grado de responsabilidad de cada detenido.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha indicado que informará posteriormente sobre las circunstancias en las que ocurrió el multihomicidio y sobre la situación jurídica de los dos hombres detenidos.

El caso ha generado especial conmoción por la violencia del ataque y por la identidad de las víctimas. Jonathan Meléndez era integrante de Camilo Séptimo, agrupación mexicana de rock alternativo, mientras que entre los fallecidos se encontraban su esposa embarazada y su hija de apenas tres años.

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