Partidos en formación enfrentarían una meta de 68,255 adherentes

Los movimientos políticos que buscan convertirse en partidos para competir en las elecciones generales de 2029 enfrentan una carrera contra el tiempo. Una reforma al Código Electoral propone elevar del 2% al 3% el número mínimo de adherentes que deben reunir para obtener el reconocimiento como partido político, mientras una disposición transitoria establece quiénes conservarían el requisito actual. Con base en los 2,275,157 votos válidos registrados en la elección presidencial de 2024, el 2% representa 45,503 adherentes. El 3%, en cambio, equivale a 68,255 ciudadanos. La diferencia es de 22,752 adherentes. El proyecto de ley, que reforma el Código Electoral establece que el cambio no afectaría de la misma manera a todos los colectivos que ya están en proceso de formación. El proyecto establece que los partidos en formación que, antes de la entrada en vigencia de la nueva ley, cumplan con el porcentaje de adherentes exigido por la legislación vigente conservarán ese requisito. Los que todavía no lo alcancen cuando entre en vigor la reforma deberán ajustarse al nuevo porcentaje establecido en el Código Electoral. La Asamblea Nacional le quedan dos meses de sesiones para entrar en una etapa de receso.

El proceso comienza con 500 adherentes

La jefa de Partidos Políticos y Libre Postulación del Tribunal Electoral, Magda Ceballos, explicó en mayo, durante el programa “Actualidad Electoral Radio”, que los colectivos que todavía no alcancen el porcentaje vigente tendrán que ajustarse a la nueva cifra si las reformas entran en vigor antes de completar el requisito. “Si en el camino se aprueban estas reformas y el partido todavía no ha alcanzado los adherentes, tendría que cumplir la nueva cifra”, explicó Ceballos. La formación de un partido político no empieza directamente con la recolección masiva de firmas. De acuerdo con la explicación de Ceballos, el proceso comienza con la presentación ante el TE de los estatutos, la junta directiva provisional, el nombre, logo, colores y programa político de la organización, además de un respaldo inicial de 500 ciudadanos distribuidos entre provincias y comarcas. El TE revisa la documentación, valida las firmas, la identidad y la residencia de los adherentes y abre un periodo para posibles impugnaciones. Solo después de superar esta etapa comienza la recolección formal de adherentes para cumplir con el requisito establecido en el Código Electoral. El Código Electoral también establece requisitos territoriales. Entre ellos figura la inscripción de al menos siete adherentes en el 40% de los distritos en que se divide el territorio nacional, además de un mínimo de diez adherentes en cada provincia y cinco en cada comarca. El requisito de mayor peso numérico, sin embargo, es el porcentaje nacional de adherentes.

Al menos ocho proyectos políticos buscan espacio