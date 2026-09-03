Panamá y Perú prevén revisar el TLC en el último trimestre de 2026

Panamá y Perú prevén retomar en el último trimestre de 2026 la revisión de su Tratado de Libre Comercio (TLC), con el propósito de actualizar el acuerdo y adecuarlo a las nuevas condiciones económicas y tecnológicas. El embajador de Perú en Panamá, Mario López Chávarri, explicó que ambos países aún deben concretar una reunión del Consejo de Administración del TLC, instancia que, según señaló, no se ha reunido desde la entrada en vigor del acuerdo. “Creemos que hay esa necesidad de actualizar”, afirmó en entrevista exclusiva con La Estrella de Panamá, Chávarri, quien señaló que la reunión permitiría establecer los puntos que requieren atención y definir las pautas para una nueva etapa del acuerdo. Según explicó el diplomático peruano, el acuerdo permitió avanzar significativamente en materia arancelaria y garantizó un 99% de reducción de aranceles para los bienes de consumo, aunque algunos productos sensibles mantienen condiciones específicas. “Tenemos un tratado de libre comercio que nos ha asegurado una desgravación de aranceles del 99% en lo que es bienes de consumo”, sostuvo López Chávarri, quien consideró que ahora corresponde dar una mayor proyección al acuerdo, más allá de los avances alcanzados en materia de aranceles. En ese proceso, planteó poner atención no solo al comercio de bienes, sino también a los servicios y a otros capítulos vinculados con el funcionamiento del TLC. Uno de los sectores que Panamá y Perú buscan potenciar es el comercio de servicios. El embajador explicó que el TLC brinda protección al intercambio de servicios y destacó las oportunidades existentes en un mercado como el panameño, particularmente en actividades relacionadas con la construcción, la arquitectura y la tecnología. Entre los ejemplos mencionó empresas peruanas que ofrecen servicios tecnológicos vinculados con la construcción y la arquitectura mediante plataformas tecnológicas, así como servicios relacionados con infraestructura y marketing inmobiliario. El embajador sostuvo que este segmento tiene posibilidades de continuar creciendo y que, en el futuro, el intercambio de servicios podría incluso superar al comercio de bienes. Indicó que Perú exporta más de $7,000 millones en servicios y manifestó el interés de ampliar la presencia de empresas peruanas en Panamá y en otros mercados de Centroamérica.

Panamá y Perú buscan actualizar el TLC

La eventual actualización del TLC también contempla asuntos relacionados con la propiedad intelectual. López Chávarri, sin embargo, señaló que ambos países deben garantizar las protecciones correspondientes en materia de derecho de autor y propiedad intelectual para facilitar que las empresas peruanas y panameñas continúen desarrollando actividades en ambos mercados. Otro de los puntos identificados corresponde a las medidas sanitarias y fitosanitarias. El embajador reconoció que todavía existen dificultades en este ámbito que afectan el comercio bilateral. Por ello, planteó la necesidad de avanzar hacia mecanismos más ágiles para las autorizaciones sanitarias y fitosanitarias, además de revisar las prioridades actuales de ambos países y evaluar oportunidades de avanzar conjuntamente hacia terceros mercados. El director de la oficina de PromPerú en Panamá, Juan Luis Reus, coincidió en que tras varios años de vigencia del TLC entre ambos países el objetivo ahora es “perfeccionarlo, actualizarlo y repotenciarlo frente a los cambios tecnológicos y económicos”. Para ello, indicó que los equipos técnicos del Viceministerio de Comercio Exterior de Perú y del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) de Panamá trabajan en la coordinación de una reunión para revisar algunos capítulos del acuerdo. El nivel de apertura alcanzado mediante el TLC constituye uno de los principales avances del acuerdo. Reus explicó que si bien más del 95% de los bienes peruanos que ingresan a Panamá lo hacen libres de arancel, al igual que los bienes panameños que llegan al mercado peruano, la revisión que se plantea no implica renegociar el acuerdo desde cero, sino adecuarlo a las nuevas condiciones del comercio bilateral. “Lo que se está buscando es perfeccionarlo un poco porque han pasado 13 años, ha habido cambios tecnológicos, cambios económicos y el perfeccionamiento es mejorarlo, repotenciarlo, hacerlo más vigente”, explicó Reus.

‘Desempolvar’ el tratado, en agenda de Mulino

La revisión del TLC forma parte de la agenda bilateral que Panamá y Perú han venido planteando al más alto nivel. El presidente José Raúl Mulino abordó el tema durante su encuentro con la presidenta peruana, Keiko Fujimori, tras la ceremonia de juramentación de la mandataria peruana el 28 de julio. Tras el acto, Mulino se reunió con Fujimori en el Palacio de Gobierno, donde manifestó su optimismo y destacó la disposición de avanzar en la agenda bilateral. “Tenemos la disposición de seguir avanzando en nuestra agenda, desempolvar un poco nuestro tratado de libre comercio. Yo me voy muy optimista de este nuevo impulso de la relación Perú-Panamá”, afirmó Mulino en un comunicado de la Presidencia. López Chávarri aplaudió que el mandatario panameño considere el TLC parte de la agenda bilateral y que exista interés en atender su actualización lo antes posible.

Más productos no tradicionales

En el intercambio comercial, el embajador destacó el crecimiento de las exportaciones no tradicionales entre ambos países. Aunque las exportaciones de combustibles se han reducido, explicó que han aumentado los productos vinculados con la alimentación, la agricultura, la ganadería, los textiles y los materiales de construcción. También resaltó la llegada de nuevas empresas peruanas a Panamá. Algunas han pasado de exportar desde Perú a establecer oficinas en el país para ampliar sus mercados. Entre ellas mencionó empresas constructoras peruanas que desarrollan proyectos de vivienda social y residencial. El intercambio también se mueve en la otra dirección. Chávarri destacó el desempeño de productos panameños en el mercado peruano, entre ellos algunos productos avícolas. “Los productos no tradicionales de un lado y del otro, es decir, tanto de Perú hacia Panamá como de Panamá hacia Perú, se han incrementado”, afirmó. En materia de inversiones, el diplomático peruano estimó en $2,700 millones las inversiones peruanas vinculadas con la banca y el sistema financiero de Panamá, procedentes de personas naturales y jurídicas de Perú. A su vez, señaló que la inversión panameña en Perú asciende a $1,200 millones y está distribuida en diferentes sectores, entre ellos infraestructura, inmobiliario y servicios. El embajador consideró que ambas economías mantienen una relación de complementariedad y apoyo mutuo. Consultado sobre si el nuevo gobierno de Keiko Fujimori podría favorecer un incremento de las inversiones, respondió afirmativamente y explicó que Perú promueve tanto la inversión hacia su territorio como la instalación de empresas peruanas en otros países. Según Chávarri, estas inversiones generan beneficios adicionales en sectores vinculados, como la construcción, los bienes para construcción, la ingeniería y la arquitectura. Bienes, servicios e inversión, una agenda conectada El embajador también destacó que Perú superó los $90,000 millones en exportaciones de bienes el año pasado, cifra que calificó como un récord para el país. Además de los sectores de alimentos, agricultura y ganadería, mencionó el crecimiento de exportaciones de artesanía y joyería hacia Panamá, áreas que, según dijo, han mostrado un desarrollo mayor al esperado. Para López Chávarri, el aumento de las exportaciones puede abrir nuevas oportunidades para la inversión y la prestación de servicios, especialmente cuando empresas peruanas deciden establecerse en Panamá. “Ahora todo está muy vinculado, tanto en lo que es exportaciones de bienes como exportaciones de servicios”, sostuvo. Con la eventual reunión del Consejo de Administración en el último trimestre de 2026, Panamá y Perú tendrán la oportunidad de definir las áreas en las que buscan profundizar su relación comercial, con énfasis en servicios, propiedad intelectual, facilitación sanitaria y fitosanitaria, comercio de bienes e inversiones. López Chávarri y Reus conversaron en exclusiva con La Estrella de Panamá durante el Perú Service Summit Centroamérica 2026, que se celebra en Panamá los días 2 y 3 de septiembre. La rueda de negocios reúne a 20 empresas peruanas con compañías de Panamá y otros países de Centroamérica y proyecta generar oportunidades comerciales por más de $5 millones.