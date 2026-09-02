Meduca revela división del almacenamiento de las laptops

El Ministerio de Educación (Meduca) llegó este miércoles a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para sustentar los $3,654.2 millones que solicita para 2027, pero la discusión tomó otro rumbo cuando los diputados pusieron bajo la lupa uno de los principales programas de inversión tecnológica de la institución: la compra de 54,000 laptops para docentes.

Las características de los equipos, el cumplimiento de las especificaciones establecidas en el contrato y el almacenamiento de las computadoras generaron cuestionamientos durante la sesión, en momentos en que el proceso permanece bajo revisión de la Contraloría General y es objeto de una investigación del Ministerio Público.

El debate ocurre después de la salida de Lucy Molinar del Ministerio de Educación y la llegada de Ventura Vega al cargo. El nuevo ministro defendió ante los diputados la necesidad de incorporar tecnología al sistema educativo, pero sostuvo que los obstáculos encontrados en el proceso deben evaluarse una vez concluyan las investigaciones.

Uno de los momentos centrales de la sustentación ocurrió cuando el diputado Jhonatan Vega preguntó por las especificaciones de las laptops.

Según lo expuesto durante la sesión, el equipo cuenta con 250 gigabytes de almacenamiento, mientras que las especificaciones señaladas para el contrato contemplan 512 gigabytes.

También se mencionaron otras características del equipo, entre ellas 16 GB de memoria RAM y una pantalla de 14 pulgadas Full HD.

Roberto Espino, director de Informática del Meduca, quien lleva una semana en el cargo, explicó que el almacenamiento está fragmentado y mencionó un dispositivo USB de 256 gigabytes que completan los 512 que establece el contrato.

Para el diputado Vega, esto es un incumplimiento del contrato porque entregaron equipos con la cantidad de almacenamiento por separada. “No es lo mismo que esté separado”, recalcó.

El intercambio puso nuevamente sobre la mesa una pregunta que deberán responder las investigaciones en curso: si los equipos entregados cumplen de manera integral con las condiciones técnicas establecidas en el proceso de contratación.

El contrato contempla la adquisición de 54,000 computadoras para docentes. Hasta la fecha, Meduca reporta la entrega de 28,585 equipos, por lo que todavía quedan 25,415 computadoras pendientes para completar la cifra prevista.

La discusión sobre las laptops no surge de manera aislada. El proceso de contratación está bajo revisión de la Contraloría y también es objeto de una investigación del Ministerio Público.

El contrato para la adquisición de los equipos generó cuestionamientos durante la gestión de Lucy Molinar al frente del Ministerio de Educación.

La revisión de los organismos de control deberá establecer si el proceso de contratación y la ejecución del acuerdo cumplen con las condiciones establecidas.

Por ahora, el Meduca sostiene que esperará los resultados de las investigaciones antes de adoptar nuevas decisiones sobre el proceso.