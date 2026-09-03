No habrá renta sustitutiva por cambios al ITBI, confirma Chapman

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, confirmó que el Gobierno no aplicará una renta sustitutiva tras las modificaciones al Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI).

“Nunca se habló de renta sustitutiva. Habían dos opiniones y eso es algo fascinante de las interpretaciones de abogados. Esto fue consultado con muchos abogados y las interpretaciones eran diez veces por cada uno”, señaló Chapman.

El titular del MEF explicó que, al examinar la Constitución, se identifican tres elementos claros: el legislativo que aprueba, el Ejecutivo que aplica y la Corte Suprema de Justicia que interpreta las leyes.

Bajo esa lógica, mencionó que el Gobierno decidió acogerse a la opinión legal que establece que al no eliminarse la totalidad del ITBI no es necesario crear una renta sustitutiva.

Chapman subrayó que los ingresos del impuesto se mantienen en el Presupuesto General del Estado 2026 y en el proyecto de ley del Presupuesto 2027.

“De hecho, se va a recaudar del ITBI. Lo que se está entregando es un beneficio al segmento de menor valor, pero las viviendas de mayor valor sí van a pagar, cosa que no ocurría antes del 1 de enero”, puntualizó.

Un cambio histórico

El ministro recordó que desde la década de 1970 las viviendas de alto valor no pagaban el ITBI.

“Aquí hay un cambio importante: solo las viviendas de bajo precio quedarán exentas, mientras que las de valor medio y alto sí deberán contribuir”, afirmó.

Añadió que “con esta decisión, el Gobierno busca equilibrar el beneficio social de facilitar el acceso a la vivienda para familias de menores ingresos, sin comprometer la sostenibilidad fiscal”.