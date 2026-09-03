Adjudican por $255 millones la construcción del Teleférico para San Miguelito

El proyecto del Teleférico de Panamá y San Miguelito fue adjudicado a Doppelmayr Panamá Corp. por $255,163,788.03, luego de concluir el proceso de evaluación de la propuesta presentada por la empresa.
La contratación contempla el diseño, estudios complementarios, construcción, suministro, fabricación, instalación e integración de un sistema de transporte por cable de aproximadamente 6.6 kilómetros y seis estaciones.
El proyecto conectará comunidades de los distritos de Panamá y San Miguelito con la red del Metro de Panamá. El sistema tendrá conexión con la estación Cincuentenario de la Línea 2 y llegará hasta el área de interconexión entre la Vía Cincuentenario y Vía España.
Entre los sectores que contempla el recorrido figuran Samaria, Mano de Piedra, Valle de Urracá y Torrijos Carter, comunidades que actualmente enfrentan limitaciones de conectividad asociadas, entre otros factores, a las condiciones topográficas de la zona.
El contrato también incluye las pruebas del sistema, su certificación, puesta en marcha y entrega operativa. Además, contempla una opción de mantenimiento.
La adjudicación ocurre después de un primer proceso que terminó sin propuestas el 28 de mayo de 2026.
En esa convocatoria llegaron a la etapa de precalificación dos consorcios: el Consorcio Teleférico SPE, integrado por Sofratesa de Panamá Inc. y Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura S.A. de C.V.; y el Consorcio Teleférico San Miguelito-TSM, conformado por Cointer Concesiones S.L. y Doppelmayr Panamá Corp.
Ninguno presentó oferta. El Metro de Panamá explicó que los consorcios no lograron asegurar el financiamiento requerido bajo el esquema de concesión planteado inicialmente.
Para la nueva licitación, el Gobierno modificó el modelo financiero y trasladó al Estado los compromisos de pago del proyecto.
En el esquema anterior, el concesionario debía financiar, construir, operar y mantener el sistema. En el nuevo modelo, el contratista debe presentar una estructura respaldada mediante un Crédito Comprador ante una Agencia de Crédito a la Exportación.
El Ministerio de Economía y Finanzas programó $270 millones entre 2027 y 2029 para cubrir los pagos del proyecto. El nuevo esquema también contempla $40 millones para gestión predial, además de provisiones relacionadas con servicios públicos y variaciones de precios.
En la etapa de homologación del segundo proceso participaron 15 empresas y grupos empresariales, que formularon consultas sobre aspectos financieros, técnicos, prediales, de mantenimiento y experiencia.
Al momento de presentar las propuestas, sin embargo, solo Doppelmayr Panamá Corp. entregó una oferta económica: $255,163,788.03, sin ITBMS, frente a un precio de referencia de $270 millones.
La propuesta fue analizada por la Comisión Evaluadora, que determinó el cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de cargos y recomendó la adjudicación del acto público.
Entre los requisitos consultados durante la homologación estuvo la experiencia del director del proyecto. El pliego estableció 20 años de experiencia general y participación específica en al menos un proyecto de teleférico urbano de transporte público masivo con un valor superior a $200 millones.
Doppelmayr solicitó ampliar la experiencia aceptada para incluir proyectos ferroviarios de transporte público masivo. También planteó consultas sobre profesionales extranjeros, mantenimiento y la presentación de listados referenciales de repuestos, herramientas e insumos.
Con la adjudicación, el proyecto entra en una nueva etapa para concretar la construcción del sistema de transporte por cable, que busca ampliar las alternativas de movilidad y conectar sectores de Panamá y San Miguelito con la red del Metro de Panamá.
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