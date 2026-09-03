Dengue baja 35% en Panamá frente a 2025, según cifras del Minsa

Los casos de varias enfermedades bajo vigilancia epidemiológica han disminuido en Panamá en comparación con el mismo periodo de 2025, según el más reciente informe del Ministerio de Salud (Minsa), correspondiente a la semana epidemiológica 32, del 9 al 15 de agosto.

Uno de los descensos más importantes se registra en el dengue. Hasta esa semana se contabilizaron 6,616 casos, frente a los 10,193 registrados en 2025, lo que representa una reducción del 35%. De los casos de este año, 5,767 no presentaron signos de alarma, 810 sí los presentaron y 39 fueron clasificados como dengue grave.

También bajaron las enfermedades respiratorias. El síndrome gripal registró 696 casos durante la semana, frente a 1,149 en el mismo periodo del año pasado. En tanto, las infecciones respiratorias agudas graves, que incluyen bronconeumonías y neumonías, acumulan 12,833 casos en lo que va de 2026.

En cuanto a la influenza, durante la semana analizada no se reportaron nuevas muertes, aunque el acumulado anual se mantiene en 61 fallecimientos. La mayoría de estas defunciones correspondió a adultos mayores de 65 años y personas con factores de riesgo. Además, el Minsa señaló que el 98.4% de los fallecidos no estaba vacunado contra la influenza durante la temporada actual.