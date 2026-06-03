Panamá suma 43 muertes por influenza en 2026; ninguna de las víctimas estaba vacunada

El Ministerio de Salud (Minsa) reiteró el llamado a reforzar las medidas de prevención ante el comportamiento de diversas enfermedades transmisibles en el país, luego de revelar que Panamá acumula 43 defunciones por influenza en lo que va de 2026.

De acuerdo con el informe epidemiológico correspondiente a la semana 19, comprendida entre el 10 y el 16 de mayo, las autoridades notificaron una nueva defunción por influenza y actualizaron otra ocurrida en la semana anterior, elevando el total anual a 43 fallecimientos.

Uno de los datos más preocupantes del reporte es que el 100% de las personas fallecidas no había recibido la vacuna contra la influenza durante la temporada actual. Además, el 82% tampoco estaba inmunizado en la temporada 2025.

El grupo más afectado por las defunciones corresponde a los adultos mayores de 65 años, que representan el 55.8% de los fallecidos.

El informe también destaca que el 76.7% de las víctimas presentaba factores de riesgo asociados a enfermedades metabólicas, cardiovasculares, renales o a la edad avanzada.

Más de 15 mil casos de síndrome gripal

Las cifras del Minsa reflejan además una importante circulación de enfermedades respiratorias. Durante la semana epidemiológica 19 se registraron 752 casos de síndrome gripal, para un acumulado de 15,313 casos en lo que va del año.

Por su parte, las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG), que incluyen bronconeumonías y neumonías, sumaron 370 nuevos casos en la semana analizada, alcanzando un total de 6,695 casos acumulados en 2026.

Dengue supera los 2,500 casos

El dengue continúa siendo una de las enfermedades de mayor vigilancia en el país. El informe señala que Panamá acumula 2,581 casos de dengue a nivel nacional.

De ese total, 2,253 pacientes han presentado cuadros sin signos de alarma, 311 desarrollaron signos de alarma y 17 fueron clasificados como dengue grave.

Malaria y leishmaniasis mantienen cifras elevadas

La malaria también sigue mostrando una importante incidencia. Durante la semana 19 se notificaron 43 nuevos casos, elevando el acumulado anual a 3,735.

En tanto, la leishmaniasis registró 82 nuevos casos en el mismo período, para un total de 1,067 casos acumulados en lo que va de 2026.

Otras enfermedades bajo vigilancia

El reporte epidemiológico señala que no se han registrado casos de zika durante el año. En cuanto al chikungunya, el acumulado se mantiene en cuatro casos.

Asimismo, las autoridades reportan siete casos acumulados de virus Oropouche, nueve casos de fiebre por hantavirus, nueve casos de síndrome cardiopulmonar por hantavirus, 22 casos de leptospirosis, 46 casos de gusano barrenador en humanos y seis casos de viruela símica (Mpox).

Minsa insiste en reforzar la prevención

Ante este panorama, el Ministerio de Salud recordó a la población la importancia de mantener medidas preventivas como el lavado frecuente de manos, la vacunación oportuna, el consumo de agua potable, la limpieza de los entornos y la adopción de hábitos que reduzcan el riesgo de transmisión de enfermedades.