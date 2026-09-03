El panameño Leo Bernal conecta su primer cuadrangular en la MLB con los Cardinals

Leonardo Bernal está en un estado de gracia con los St. Louis Cardinals de la Major League Baseball (MLB). El oriundo de la provincia de Coclé está teniendo un debut de ensueño en las ligas mayores, luego de conectar un cuadrangular el pasado 2 de septiembre en el duelo ante Los Ángeles Dodgers.
Hacia el sector derecho, el propio Bernal consiguió un cuadrangular ante nada más y nada menos que el lanzador japonés, Yoshinobu Yamamoto, considerado uno de los mejores lanzadores de la liga actualmente.
Este cuadrangular del panameño de 22 años impulsó otras dos carreras de los suyos y ayudar de esta manera a los Cardinals a saldar una victoria importante ante los Dodgers seis carreras por ocho.
Días atrás, concretamente el pasado martes 1 de septiembre, Bernal realizó su debut en las Grandes Ligas, convirtiéndose así en el panameño número 73 en debutar en la MLB.
Su debut lo hizo a lo grande. Salió como titular, junto con su compatriota Iván Herrera. En aquel partido, Bernal consiguió un imparable en la parte alta de la tercera entrada, la cual ayudó a impulsar dos carreras. En aquel compromiso, los Cardinals también se llevaron el triunfo por pizarra de 13 a 8.
A inicios de año, Bernal estaba con los Memphis Redbirds de la Triple-A antes de dar el salto a las Grandes Ligas con los Cardinals.
Los Cardinals enfrentarán nuevamente a los Dodgers dentro de la serie de tres partidos de la temporada regular este jueves 3 de septiembre a las 9:10 p.m. (hora local).
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