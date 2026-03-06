Panamá cae ante Cuba 1-3 en un amargo debut en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

<b>No fue hasta la parte baja de la séptima entrada cuando llegó el descuento para los panameños, gracias a Leonardo Bernal</b>, luego de conectar un sencillo al prado derecho. Es importante destacar el rendimiento que tuvieron Darío Agrazal y Miguel Cienfuegos como lanzadores relevos desde la lomita.El encuentro lo ganó el lanzador abridor cubano, Livan Moinelo, mientras que el partido lo perdió el abridor panameño Allen que en 3.0 entradas, admitió cinco hits, tres carreras, todas limpias, sin boletos y con cinco abanicados.