Panamá cae ante Cuba 1-3 en un amargo debut en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Amargo debut para la selección de Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 . La novena panameña no pudo ante Cuba en el estadio Hiram Bithorn en San Juan, Puerto Rico tras caer 1-3 .

Más allá de que Panamá cuajó un buen partido a nivel defensivo, lo cierto es que a nivel ofensivo si quedó a deber. Apenas la parte alta de la tercera entrada, los cubanos aprovecharon su buen accionar en la ofensiva y lograron ponerse 3-0, tras un cuadrangular de Yoán Moncada . Esta jugada permitió que los rivales acarrearan dos carreras más y aumentar la ventaja.

Más temprano en el cotejo, en la alta de la segunda, Yoelkis Guibert, logró el primer cuadrangular del día ante el lanzador de Panamá, Logan Allen, quien milita en los Cleveland Guardians de la MLB.

No fue hasta la parte baja de la séptima entrada cuando llegó el descuento para los panameños, gracias a Leonardo Bernal, luego de conectar un sencillo al prado derecho. Es importante destacar el rendimiento que tuvieron Darío Agrazal y Miguel Cienfuegos como lanzadores relevos desde la lomita.

El encuentro lo ganó el lanzador abridor cubano, Livan Moinelo, mientras que el partido lo perdió el abridor panameño Allen que en 3.0 entradas, admitió cinco hits, tres carreras, todas limpias, sin boletos y con cinco abanicados.