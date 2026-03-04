Panamá cae ante Detroit Tigers en su último examen previo al Clásico Mundial de Béisbol

La selección de béisbol de Panamá culminó su etapa de preparación en Estados Unidos de cara al Clásico Mundial de Béisbol 2026. Como parte de esa preparación de cara al certamen, jugaron un segundo duelo de exhibición ante los Detroit Tigers en el Publix Field at Marchand Stadium, en Tampa, Florida.

A pesar de los esfuerzos de los panameños, los Tigers se llevaron la victoria dos carreras a una. El equipo de la Major League Baseball (MLB), logró anotar carrera en la baja de la segunda entrada y en la baja en la tercera. Mientras que los panameños lograron su única carrera en la alta de la cuarta entrada.

Los visitantes lograron siete imparables, jugando sin error, mientras que los Tigres de Detroit acumularon tres imparables, también sin error durante el cotejo. Por parte de los panameños los mejores en la ofensiva fueron Allen Córdoba de 4-3, Johan Camargo de 2-2 con una producida incluida, Edmundo Sosa de 4-1 y Leonardo Bernal de 2-1.

Sumado a ellos, la victoria fue para el jugador estadounidense de los Tigers, Jack Flaherty tras 3.0 entradas y la derrota para el derecho panameño Abdiel Mendoza.

Con este último duelo de exhibición completado, el equipo panameño culminará su etapa de preparación en Puerto Rico previo al Clásico Mundial de Béisbol.

Panamá debutará en el certamen ante Cuba este viernes 6 de marzo. Seguidamente se medirá a Puerto Rico (7 de marzo), Canadá (8 de marzo) y Colombia (9 de marzo) dentro del grupo A del torneo.