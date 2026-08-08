MLB: El panameño Iván Herrera conecta su jonrón 13 y decide el triunfo de los Cardenales

El panameño Iván Herrera volvió a responder con el bate en las Grandes Ligas y aportó una de las carreras decisivas en el triunfo de los Cardenales de San Luis por 3-2 sobre los Rockies de Colorado.

Herrera conectó su decimotercer cuadrangular de la temporada 2026 durante la parte baja del tercer episodio, ante los lanzamientos del abridor de los Rockies, Ryan Feltner.

Sin corredores en las bases, el receptor panameño aprovechó un pitcheo quebrado y desapareció la pelota por el jardín izquierdo para poner a San Luis arriba en el marcador. El batazo terminó siendo determinante en el cerrado encuentro.

El oriundo de Panamá Oeste, quien se desempeñó como bateador designado, terminó la jornada con un imparable en cuatro turnos, una carrera anotada y una carrera empujada. También recibió dos ponches y dejó su promedio de bateo en .240.