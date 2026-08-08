MLB: El panameño Iván Herrera conecta su jonrón 13 y decide el triunfo de los Cardenales

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.
El panameño Iván Herrera volvió a responder con el bate en las Grandes Ligas y aportó una de las carreras decisivas en el triunfo de los Cardenales de San Luis por 3-2 sobre los Rockies de Colorado.
Herrera conectó su decimotercer cuadrangular de la temporada 2026 durante la parte baja del tercer episodio, ante los lanzamientos del abridor de los Rockies, Ryan Feltner.
Sin corredores en las bases, el receptor panameño aprovechó un pitcheo quebrado y desapareció la pelota por el jardín izquierdo para poner a San Luis arriba en el marcador. El batazo terminó siendo determinante en el cerrado encuentro.
El oriundo de Panamá Oeste, quien se desempeñó como bateador designado, terminó la jornada con un imparable en cuatro turnos, una carrera anotada y una carrera empujada. También recibió dos ponches y dejó su promedio de bateo en .240.
La ofensiva de Herrera estuvo acompañada por la labor del abridor Kyle Leahy, quien trabajó cinco episodios en los que permitió ocho imparables y dos carreras limpias.
Aunque enfrentó tráfico constante en las bases, Leahy logró salir adelante en situaciones de presión. Los Rockies se fueron de 10-0 con corredores en posición de anotar frente al derecho, quien además ponchó a ocho bateadores y no concedió boletos.
Con esta actuación, Leahy extendió a ocho su racha de aperturas consecutivas permitiendo dos carreras o menos.
Otro panameño tuvo una jornada destacada en la jornada de las Grandes Ligas. Leonardo Jiménez conectó dos imparables en cinco turnos y remolcó una carrera para los Marlins de Miami, que cayeron 4-3 ante los Angelinos de Los Ángeles.
El jugador oriundo de la provincia de Los Santos produjo la tercera carrera de Miami en la parte baja del noveno episodio mediante un sencillo que llevó al plato a Agustín Ramírez.
Jiménez terminó el encuentro con dos hits y una carrera impulsada, elevando su promedio de bateo a .216.
Así, Herrera y Jiménez volvieron a dejar presencia panameña en la jornada de las Grandes Ligas, con aportes ofensivos para sus respectivos equipos.
El Gobierno de Perú moverá todos los días feriados a los viernes para así potenciar el turismo interno y mejorar la productividad, informó el ministro...
La exmagistrada colombiana habla sobre el rol de contrapeso del periodismo, el derecho al olvido, reformas constitucionales y los desafíos de nuevas tecnologías...
Entre recuerdos y escuetas referencias hacia sus adversarios, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, oficializó este domingo su candidatura...