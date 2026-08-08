Artesanos indígenas exhiben este fin de semana sus creaciones en Plaza Catedral

Diecisiete artesanos de los pueblos Emberá, Guna, Ngäbe-Buglé y Wounaan participan este fin de semana 8 y 9 de agosto en una feria cultural organizada en la Plaza Catedral, en el Casco Antiguo, como parte de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

La actividad reunirá de 10:00 a.m a 6:00 p.m muestras de artesanía, danzas y expresiones tradicionales de pueblos originarios, en un espacio que también permitió la comercialización de productos elaborados con técnicas ancestrales.

Entre las piezas expuestas figuraron tallados en madera, cestería, chaquiras, tejidos y otras artesanías representativas de las comunidades participantes.

Según informó Ovideo Tocamo, organizador de la actividad, la iniciativa buscó visibilizar las tradiciones indígenas y ofrecer una plataforma para que los artesanos presentaran y vendieran sus productos al público.

Además de la exhibición artesanal, el programa incluyó presentaciones artísticas y danzas tradicionales de los pueblos originarios.

La actividad contó con el respaldo de instituciones públicas, entre ellas el Ministerio de Cultura, a través de la Oficina del Casco Antiguo, la Alcaldía de Panamá, la Junta Comunal de San Felipe y la Autoridad de Turismo de Panamá.

Los organizadores también anunciaron que el próximo 30 de agosto se realizará una nueva jornada en el Casco Antiguo dedicada a los pueblos originarios. Según la información divulgada, participarán representantes de los siete pueblos indígenas de Panamá con actividades culturales, artísticas y tradicionales.

La conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas se celebra cada año para promover el reconocimiento de las culturas, conocimientos y aportes de las comunidades originarias.