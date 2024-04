Para celebrar la artesanía panameña

Homenaje

“Así como tenemos espacios folclóricos, como tenemos ballet, también queremos música, queremos arte, queremos industrias creativas, teatro, danza, etc. Hay sed de tener ese bagaje cultural panameño que es rico, diverso y reconocido. Otras experiencias de la feria que quisiera destacar es que tenemos un pabellón de experiencias artesanales en el que los escolares trabajaron con barro y el tallado de la piedra jabón, y además se hizo la confección de máscaras como hacen en La Chorrera. Este año no vamos a tener lo mismo, pero vamos a tener el ejemplo de esas manifestaciones culturales en las que, por ejemplo, puede ver cómo se confecciona la cutarra de cuero con la persona poniendo su pie mientras el artesano se la elabora”, explicó.

Moverse en la industria

Norma Jurado de Dickson, quien lleva desde el año 1992 en el ejercicio de la orfebrería con su taller familiar, asiste cada año a la Feria de Artesanías para promocionar sus artesanías relacionadas al arte precolombino.

“Nosotros fundimos y vaciamos las piezas prehispánicas alusivas a nuestra historia, y las hacemos en oro, plata y bronce. En el año 2001 hubo una gran recesión económica en el que no pudimos utilizar ninguno de estos materiales, por lo que innovamos con la resina. Hicimos las mismas piezas con pan de oro, laminillas de oro más grandes y las enmarcamos. En la actualidad, estas piezas las usan los ministros y los alcaldes para cuando viene una personalidad a Panamá como un presente en recuerdo de su visita, como un obsequio enmarcado”, explicó.

En un contexto en el que la orfebrería se ha ido desvaneciendo, Norma mantuvo su taller artesanal en casa con la que pudo conseguir varios logros, entre los que estuvo la oportunidad de promocionar sus productos en ferias internacionales celebradas en países como Estados Unidos, México y Costa Rica.

“Mi esposo David A. Dickson empezó de forma empírica y luego ganó una beca con la Organización de Estados Americanos con la que se especializó en la Universidad del Azuay en Ecuador y, al año siguiente, se abrió la beca de nuevo, también por parte de la OEA, para estudiar en el Centro Platero de Zacatecas, México, con profesores de la Escuela de la Medalla de Roma, Italia. Inclusive me gané una beca para irme a Italia por seis meses, pero no pude ir porque mi bebé tenía meses de nacida y no la podía dejar. Después me quedé en Panamá y nos dimos a conocer manteniéndonos como un taller familiar”, expresó de Dickson, asegurando que si bien el camino tuvo muchos tropiezos, también tuvo sus cosas buenas.

De Dickson lleva un mes preparándose para esta gran cita de los artesanos para exponer artesanías hechas a mano, en una labor que implica la fundición de cilindros así como la adecuación de forma de cada pieza dependiendo de su uso, ya sea como dijes, marcos y aretes, entre otros artículos.

“Es muy lindo irnos preparando para este evento. En concreto, dura hasta cuatro meses poder definir exactamente cuál va a ser la mesa que vamos a utilizar cuando estemos en la feria. El año pasado, al segundo día fuimos vendiendo muy rápido porque a la gente le gusta mucho el producto, por lo artesanal. La mercancía es exclusiva ya que solamente va a estar disponible durante ese momento en la feria, a menos que se encarguen piezas para hacer”, señaló.

Finalmente, de Dickson envía un mensaje a los artesanos: que crean en su propio producto y que sea de calidad. Además, ser sinceros con el cliente sobre cómo y de qué está hecho el producto, así como mantener buen trato con el cliente que muestra interés en la artesanía.