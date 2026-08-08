Defensoría investiga altercado con la Policía Municipal que dejó hospitalizado a exfuncionario

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La Defensoría del Pueblo abrió una investigación para esclarecer el violento altercado registrado este lunes 3 de agosto entre exfuncionarios de la Alcaldía de Panamá y unidades de la Policía Municipal, en el que resultó afectado el exfuncionario Alberto Llerena.
La defensora del Pueblo, Ángela Russo, confirmó que se inició una investigación para conocer las circunstancias en las que ocurrió el incidente y determinar qué sucedió durante el altercado.
Según informó Noris Llerena, hermana del exfuncionario a Telemetro Reporta, Alberto Llerena habría sufrido una caída luego de que, presuntamente, una unidad de la Policía Municipal lo empujara. Como consecuencia del hecho, sufrió dos golpes en el cráneo y permanece hospitalizado.
La Defensoría del Pueblo informó que la investigación se encuentra en una etapa inicial, que contempla la solicitud de información a la Alcaldía de Panamá sobre lo ocurrido.
Russo señaló que, por el momento, la institución no tiene certeza sobre cómo se desarrollaron los hechos ni sobre quién habría agredido a quién, por lo que se solicitará la información necesaria para esclarecer el caso.
La defensora también recordó que, en mayo, la institución recibió solicitudes de exfuncionarios del Municipio de Panamá relacionadas con el pago de prestaciones laborales. Estos casos fueron tramitados por la Defensoría y, tras las gestiones realizadas, los trabajadores recibieron los pagos correspondientes.
Ahora, la institución busca determinar qué ocurrió en el incidente que dejó a Alberto Llerena hospitalizado y establecer si durante estos hechos se produjo alguna vulneración de derechos.
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