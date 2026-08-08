Defensoría investiga altercado con la Policía Municipal que dejó hospitalizado a exfuncionario

La Defensoría del Pueblo abrió una investigación para esclarecer el violento altercado registrado este lunes 3 de agosto entre exfuncionarios de la Alcaldía de Panamá y unidades de la Policía Municipal, en el que resultó afectado el exfuncionario Alberto Llerena.

La defensora del Pueblo, Ángela Russo, confirmó que se inició una investigación para conocer las circunstancias en las que ocurrió el incidente y determinar qué sucedió durante el altercado.

Según informó Noris Llerena, hermana del exfuncionario a Telemetro Reporta, Alberto Llerena habría sufrido una caída luego de que, presuntamente, una unidad de la Policía Municipal lo empujara. Como consecuencia del hecho, sufrió dos golpes en el cráneo y permanece hospitalizado.