De las redes sociales a la Corte Suprema, Policía Municipal bajo la lupa

Alberto Llerena, exfuncionario del Municipio de Panamá, permanece internado en el Hospital Santo Tomás con ruptura de la vena cava superior. El video en el que se observa como es arrojado peldaños abajo mientras forcejea con un agente de la policía municipal se ha viralizado en Panamá. Su abogado comparte detalles de su condición y las acciones legales para buscar justicia, mientras que la situación trae a la luz el debate legal sobre la constitucionalidad de la Policía Nacional y los límites al uso de la fuerza.

El incidente ocurrió el lunes 3 de agosto en el edificio Hatillo de la Alcaldía de Panamá. De acuerdo al abogado, Valentín Jaén, representante de Llerena, el exfuncionario estaba allí para cobrar un cheque que le debían y no estaba manifestándose, ni protestando.

“Él no estaba entre el grupo de los manifestantes, él había sido destituido 15 días antes y él fue a Recursos Humanos a cobrar el cheque con su salario que le debían”, explicó Jaén a La Estrella de Panamá. “Cuando él sale de Recursos Humanos se encuentra con la multitud, en ese momento se produce un forcejeo de otros particulares allí y no sé de qué manera quedó él involucrado”, acotó.

En las imágenes compartidas en redes sociales se observa como Llerena venía forcejeando con el policía municipal a lo largo del pasillo principal del edificio, cuadrándose en posición defensiva mientras el policía lo perseguía. Al alcanzarlo, el policía municipal le lanza patadas y puñetes, lo agarra y juntos caen unos cuatro peldaños de una escalera. Llerena se mantiene inmóvil luego de la caída.

“¿Qué pasó, lo mató o qué?”, pregunta una voz cercana a quién grabó el video.

Jaén adelanta que el próximo lunes presentarán una querella penal ante el Ministerio Público y dice que los familiares esperan que se haga justicia. Afirma que no han tenido respuesta por parte del municipio.

El alcalde Mayer Mizrachi se pronunció al día siguiente del incidente respondiendo a preguntas de medios de comunicación. “Lamento que la actuación de la Policía Municipal no fue exactamente la que yo espero de una policía, que es disuadir. Nosotros preferimos el conflicto que no pasa. Estoy esperando que terminen los actos correctivos que están haciendo las casas de paz para tener un informe completo de la ocurrido y valorar las correcciones dentro de la Policía Municipal e incluso considerar las suspensiones que sean necesarias”, manifestó.