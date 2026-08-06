Caso Alberto Llerena: las claves del enfrentamiento en el edificio Hatillo

La agresión sufrida por el exfuncionario Alberto Llerena durante una protesta en el edificio Hatillo, sede de la Alcaldía de Panamá, abrió una investigación penal, generó nuevas acciones legales y puso bajo cuestionamiento la actuación de la Policía Municipal durante el enfrentamiento ocurrido el pasado 3 de agosto.

¿Qué ocurrió?

Un grupo de exfuncionarios de la Alcaldía de Panamá acudió al edificio Hatillo para reclamar el pago de prestaciones laborales y primas de antigüedad. La protesta terminó en enfrentamientos entre los manifestantes y agentes de la Policía Municipal. En medio de los incidentes, Alberto Llerena resultó gravemente herido tras recibir un golpe en la cabeza y fue trasladado al Hospital Santo Tomás, donde permanece hospitalizado. De acuerdo con declaraciones de su hija, Yaritza Llerena, brindadas a TVN Noticias, el exfuncionario fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas debido a una hemorragia cerebral y continúa bajo estricta vigilancia médica. “Mi papá no está tan bien, está bien delicado. Ahorita se encuentra todavía alterado; hay que mantenerlo sedado”, manifestó su hija durante la entrevista. La familia explicó que Llerena permanece en la sala de Trauma del hospital debido a la falta de disponibilidad de camas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), y no por un agravamiento de su condición.

Familia prepara querella por tentativa de homicidio

Tras el incidente, los familiares de Llerena presentaron una denuncia inicial por el presunto delito de lesiones personales. Sin embargo, anunciaron que avanzarán con una querella para solicitar que los hechos sean investigados bajo la figura de una presunta tentativa de homicidio, debido a la gravedad de las lesiones. Según informó el abogado, representante legal de los exfuncionarios, a TVN Noticias, la acción legal estaría dirigida contra el agente señalado de participar en la agresión, el director de la Policía Municipal y el alcalde de Mayer Mizrachi. La defensa sostiene que la investigación debe determinar las circunstancias en las que ocurrió la lesión y establecer las responsabilidades correspondientes. Por su parte, el Ministerio de Seguridad Pública, ha señalado que este tipo de actuaciones deben ejecutarse bajo la orden de una autoridad competente, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los protocolos y el marco legal establecido.

Alcalde evalúa medidas dentro de la Policía Municipal

Tras los hechos, el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, calificó la situación como “lamentable” y reconoció que la intervención de los agentes municipales no respondió al modelo de actuación que espera de la institución. “También lamento que la actuación de la Policía Municipal no fue exactamente la que yo espero de una policía que es disuadir” , expresó Mizrachi. El alcalde indicó que esperará los informes correspondientes elaborados por las Casas de Paz para evaluar lo ocurrido y determinar las medidas que podrían aplicarse, incluyendo posibles suspensiones dentro de la Policía Municipal. “Estoy esperando que terminen los actos correctivos que están haciendo las Casas de Paz para tener un informe completo de lo ocurrido y valorar las correcciones dentro de la Policía Municipal, e incluso considerar las suspensiones que sean necesarias”, afirmó. Mizrachi también señaló que la institución debe enfocarse en prevenir que los conflictos escalen y garantizar un trato adecuado hacia los ciudadanos.

El origen del conflicto: pago de prestaciones laborales