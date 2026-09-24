Diputados de partidos políticos meten mano a la reforma electoral

El proyecto de reformas electorales, que regirás las reglas de las elecciones de 2029 salió del primer debate con cambios a varios puntos de la propuesta presentada por el Tribunal Electoral (TE), entre ellos el financiamiento privado de las campañas, las candidaturas por libre postulación, las reglas para funcionarios que aspiren a cargos de elección popular y el mecanismo de consulta para futuras reformas electorales.
El magistrado presidente del TE Narciso Arellano reconoció que algunas de las modificaciones introducidas por los diputados pueden afectar la esencia de la propuesta del organismo.
“Algunas de ellas sí, pero hay que esperar el segundo debate”, respondió Arellano al ser consultado sobre si los cambios podían afectar la esencia del proyecto.
El magistrado indicó que el texto todavía puede modificarse durante el segundo debate, debido a que los diputados pueden introducir nuevos cambios o retirar disposiciones aprobadas en la primera discusión.
“En el segundo debate todavía se pueden hacer nuevas modificaciones, retirar algunas de las que se han presentado, así que esperemos el segundo debate mejor”, agregó.
El TE presentó cerca de 160 artículos como parte de su propuesta. Algunos fueron modificados y otros eliminados durante la discusión en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, que aprobó el Proyecto de Ley 699 en primer debate el 23 de septiembre.
Uno de los cambios se refiere al financiamiento privado para las campañas a diputado.
La propuesta de los diputados Benicio Robinson y Luis Eduardo Camacho establece topes según el número de electores de cada circuito, con base en el padrón de las elecciones de 2024.
Los límites serían de $300,000 para circuitos con hasta 30,000 electores; $400,000 para los que superen esa cantidad y lleguen hasta 50,000; y $500,000 para los que tengan más de 50,000 electores.
Con los 43 circuitos, el techo potencial agregado alcanzaría $17.4 millones. Bajo un límite uniforme de $300,000 por circuito, el monto sería de $12.9 millones, una diferencia de $4.5 millones.
Arellano fue consultado sobre si estos cambios podían “abrir una puerta muy grande” en el financiamiento.
“Definitivamente que sí”, respondió.
El proyecto también modifica las reglas para las candidaturas por libre postulación.
Para determinados cargos, las tres nóminas con mayor cantidad de firmas válidas podrían quedar postuladas, siempre que cada una alcance al menos el 3% de los votos válidos emitidos en la última elección para el cargo y la circunscripción correspondiente.
En los circuitos plurinominales, serían candidatos quienes obtengan la mayor cantidad de firmas hasta completar el número de curules por elegir, siempre que cumplan el porcentaje mínimo.
Para el Parlamento Centroamericano, se establece un régimen transitorio para 2029 con un requisito mínimo de 1.5% de los votos válidos emitidos para presidente en la última elección.
La propuesta también permite que ciudadanos inscritos en partidos políticos respalden con su firma una candidatura independiente sin que ello implique su renuncia al partido.
Otro cambio modifica el artículo 33 del Código Electoral. El texto original del proyecto incluía al “secretario y subsecretario general de la Asamblea Nacional” entre los funcionarios que deben renunciar para aspirar a un cargo de elección popular.
La modificación elimina esa referencia, aunque mantiene otras categorías de funcionarios, entre ellas ministros y viceministros, funcionarios del Órgano Judicial, Ministerio Público y Tribunal Electoral, gobernadores, miembros de la Fuerza Pública y directivos de entidades estatales.
Actualmente, Carlos Alvarado ocupa la Secretaría General de la Asamblea y Fátima Agrazal la Subsecretaría General. Agrazal fue diputada por Cambio Democrático entre 2019 y 2024 por el circuito 9-1 de Veraguas.
El proyecto presentado por el TE propone eliminar la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) y mantener el Foro Ciudadano y de Libre Postulación como mecanismo de consulta permanente.
Durante el primer debate, las diputadas Alexandra Brenes y Walkiria Chandler plantearon mantener la CNRE y fortalecer sus funciones mediante decisiones de carácter vinculante. La propuesta fue eliminada antes de la votación.
Chandler sostuvo que la CNRE cumple una función distinta a la de un foro de consulta porque reúne a partidos políticos y representantes de la sociedad civil para discutir reformas electorales.
La permanencia de la CNRE también aparece entre las modificaciones promovidas por Robinson y Camacho.
El Proyecto 699 pasará ahora al segundo debate, donde los diputados podrán modificar, eliminar o incorporar nuevas disposiciones antes de que el texto continúe su trámite legislativo.
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