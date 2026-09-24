Diputados de partidos políticos meten mano a la reforma electoral

El proyecto de reformas electorales, que regirás las reglas de las elecciones de 2029 salió del primer debate con cambios a varios puntos de la propuesta presentada por el Tribunal Electoral (TE), entre ellos el financiamiento privado de las campañas, las candidaturas por libre postulación, las reglas para funcionarios que aspiren a cargos de elección popular y el mecanismo de consulta para futuras reformas electorales.

El magistrado presidente del TE Narciso Arellano reconoció que algunas de las modificaciones introducidas por los diputados pueden afectar la esencia de la propuesta del organismo.

“Algunas de ellas sí, pero hay que esperar el segundo debate”, respondió Arellano al ser consultado sobre si los cambios podían afectar la esencia del proyecto.

El magistrado indicó que el texto todavía puede modificarse durante el segundo debate, debido a que los diputados pueden introducir nuevos cambios o retirar disposiciones aprobadas en la primera discusión.

“En el segundo debate todavía se pueden hacer nuevas modificaciones, retirar algunas de las que se han presentado, así que esperemos el segundo debate mejor”, agregó.

El TE presentó cerca de 160 artículos como parte de su propuesta. Algunos fueron modificados y otros eliminados durante la discusión en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, que aprobó el Proyecto de Ley 699 en primer debate el 23 de septiembre.

Uno de los cambios se refiere al financiamiento privado para las campañas a diputado.

La propuesta de los diputados Benicio Robinson y Luis Eduardo Camacho establece topes según el número de electores de cada circuito, con base en el padrón de las elecciones de 2024.

Los límites serían de $300,000 para circuitos con hasta 30,000 electores; $400,000 para los que superen esa cantidad y lleguen hasta 50,000; y $500,000 para los que tengan más de 50,000 electores.

Con los 43 circuitos, el techo potencial agregado alcanzaría $17.4 millones. Bajo un límite uniforme de $300,000 por circuito, el monto sería de $12.9 millones, una diferencia de $4.5 millones.

Arellano fue consultado sobre si estos cambios podían “abrir una puerta muy grande” en el financiamiento.

“Definitivamente que sí”, respondió.