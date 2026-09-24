Una reunión con Trump, un aviso que nunca llegó y la caída del canciller de Costa Rica

Manuel Tovar llegó a Nueva York como canciller de Costa Rica y jefe de la delegación de su país ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este jueves dejó de serlo.

La presidenta Laura Fernández ordenó su destitución inmediata, apenas 139 días después de haberlo nombrado, por no haberle informado de una reunión del Escudo de las Américas en la que terminó participando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Su salida lo convierte en el canciller costarricense que menos tiempo ha permanecido en el cargo desde la fundación de la Segunda República, en 1948.

Pero la secuencia que terminó con su caída comenzó antes de que Trump entrara en escena.

La Estrella de Panamá tuvo acceso a la tarjeta de convocatoria distribuida para la reunión del martes 22 de septiembre. En la programación original estaba previsto que el encuentro fuera encabezado por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. El presidente no aparecía en esa primera agenda.

Horas antes de la cita hubo un cambio.

La programación fue actualizada y Trump apareció con una intervención prevista para las 2:15 de la tarde, durante 30 minutos.

Una fuente de Naciones Unidas explicó a este diario que Costa Rica, como todos los países convocados, no conocían inicialmente que el mandatario estadounidense participaría, circunstancia que permite entender por qué Laura Fernández no fue advertida desde el momento en que se cursó la primera convocatoria.

El problema, según fuentes de la Presidencia costarricense consultadas por La Estrella de Panamá, vino después.

Cuando la agenda cambió, tampoco llegó a Casa Presidencial un aviso urgente de que Tovar entraría a una reunión con Trump, una consulta sobre alguna prioridad que Fernández quisiera transmitir ni una llamada posterior para explicarle lo sucedido.

La presidenta terminó enterándose por los medios, de acuerdo con esas fuentes.

“No hubo un ‘urgente, entro a reunión con Trump’ o un ‘¿alguna prioridad?’, ni siquiera una llamada posterior”, explicó una fuente conocedora de lo ocurrido.

Ese silencio terminó pesando más que la propia reunión.

Fernández defendió este jueves su decisión y sostuvo que existen “errores que no se pueden pasar por alto”. También se disculpó públicamente con la embajadora de Estados Unidos en Costa Rica, Melinda Hildebrand, por no haber participado en la sesión. Presidencia responsabilizó a Tovar de no trasladar oportunamente la información sobre la cita.

La Cancillería costarricense, sin embargo, sí informó después del encuentro que Tovar había encabezado la delegación del país en el Escudo de las Américas. En ese comunicado ya se identificaba a Trump como participante y se detallaban los asuntos tratados durante la reunión.

La controversia tiene un antecedente que añade otra capa al episodio.

Fernández había decidido desde julio que no viajaría a la Asamblea General. En una entrevista concedida, a La Nación el 21 de ese mes explicó que prefería permanecer en Costa Rica atendiendo asuntos de seguridad y proyectos de inversión y que había tomado esa decisión junto con Tovar y su equipo. La representación del país quedaría, por tanto, en manos del canciller.

Tras su destitución, el exministro evitó abrir una disputa pública con la presidenta. En un mensaje difundido este jueves calificó como “el honor más grande” de su vida profesional haber servido como ministro de Comercio Exterior y canciller, agradeció a Fernández la oportunidad y dijo asumir el momento “con mucha paz”.

También dejó constancia de lo que, a su juicio, estaba en juego durante su presencia en Naciones Unidas: la candidatura de la costarricense Rebeca Grynspan a la Secretaría General del organismo.

Tovar escribió que la Semana de Alto Nivel reflejaba la importancia del momento internacional y destacó “la posibilidad real” de asegurar esa elección.

Su despedida fue sobria. No hubo reproches. La crisis había quedado instalada desde San José.