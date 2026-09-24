Tras los abucheos en la ONU, Netanyahu conversa con Mulino sobre narcotráfico, tecnología y Darién

José Raúl Mulino se sentó este jueves con Benjamín Netanyahu en Nueva York para hablar de una agenda bastante más cercana a Panamá que a Medio Oriente: crimen organizado, narcotráfico, tecnología y Darién.

En la conversación estuvieron también los presidentes de Paraguay, Santiago Peña, y de Bolivia, Rodrigo Paz. La reunión formaba parte de la agenda de Netanyahu con varios mandatarios durante su paso por Naciones Unidas.

El primer ministro israelí expresó su disposición a ampliar la cooperación con los tres países en seguridad y tecnología. Mulino habló del interés panameño en avanzar en programas para combatir el narcotráfico y las estructuras del crimen organizado.

Darién apareció también en la conversación. Netanyahu quiso conocer cómo Panamá logró reducir el tránsito irregular por la frontera con Colombia y qué medidas se aplicaron en una ruta que llegó a movilizar a cientos de miles de personas rumbo a Estados Unidos.

El tema ocupó buena parte del discurso de Mulino ante Naciones Unidas. El presidente sostuvo que el flujo cayó 50% durante el segundo semestre de 2024 y 99% en 2025, y vinculó el tránsito irregular con redes de trata y narcotráfico.

Los mandatarios acordaron preparar una lista de necesidades prioritarias para identificar dónde puede aterrizar la cooperación israelí. Netanyahu habló también de tecnología e inteligencia artificial y expuso su visión sobre los cambios políticos que observa en América Latina, según detalló un comunicado enviado por la presidencia de Panamá.

Netanyahu también mantuvo un encuentro bilateral con Javier Milei, uno de sus aliados más cercanos en la región. La relación entre ambos gobiernos ha sido especialmente estrecha desde la llegada del mandatario argentino al poder. Según confirmó el canciller Pablo Quirno, en la reunión hablaron, entre otros asuntos, de la situación de las Islas Malvinas.

La reunión ocurrió después de una mañana bastante más áspera para el primer ministro.

Cuando Netanyahu apareció ante la Asamblea General, gran parte del salón comenzó a vaciarse. Decenas de delegados se levantaron y abandonaron sus puestos en protesta por la actuación de Israel en Gaza. Hubo abucheos y gritos desde algunos sectores, mientras miembros de la delegación israelí respondían de pie con aplausos. La presidencia de la sesión tuvo que pedir orden.

Netanyahu no evitó la escena. Desde el podio llamó “cobardes morales” a quienes abandonaban la sala y siguió con un discurso en el que defendió las operaciones israelíes, rechazó las acusaciones de genocidio en Gaza y cargó contra varios de sus críticos internacionales. Amplias zonas del hemiciclo quedaron vacías. La delegación de Panamá permaneció en el salón durante la intervención, según confirmó La Estrella de Panamá.