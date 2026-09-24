Asamblea aprueba nueva configuración de los circuitos electorales

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley 700, que establece una nueva configuración de los circuitos electorales para la elección de diputados a la Asamblea Nacional.

La iniciativa, presentada por los magistrados del Tribunal Electoral, pasa ahora al Órgano Ejecutivo para su sanción.

El proyecto establece cambios en la distribución de los circuitos electorales de varias provincias, a partir de las variaciones en la población electoral.

Uno de los principales cambios durante la discusión legislativa ocurrió en Chiriquí. La propuesta original del Tribunal Electoral planteaba dividir el circuito 4-3, correspondiente a los distritos de Bugaba y Tierras Altas, en dos circuitos uninominales. Con ello, la provincia pasaría de seis a siete circuitos electorales.

Sin embargo, durante el segundo debate se modificó el artículo 2 para mantener a Chiriquí con seis circuitos: dos plurinominales y cuatro uninominales.

El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Narciso J. Arellano, explicó que esa fue la única modificación introducida a la propuesta que presentó el organismo.

“Solamente hubo modificación con respecto a la propuesta que el Tribunal Electoral llevaba en relación a la separación que se proponía en Chiriquí, todo lo demás fue aprobado igual”, afirmó Arellano después de la aprobación.

El magistrado calificó de extensa la discusión del proyecto y señaló que la iniciativa recibió “cuarenta y pico de votos” en el tercer debate.

“Fue bastante larga la discusión, afortunadamente se aprobó con cuarenta y pico de votos”, manifestó.

Con la aprobación del proyecto, Bocas del Toro contará con dos circuitos uninominales.

El circuito 1-1 corresponderá al distrito de Changuinola, mientras que el circuito 1-2 estará integrado por los distritos de Almirante, Chiriquí Grande y Bocas del Toro, además de la comarca Naso Tjër Di.

En la provincia de Panamá, el proyecto modifica la cantidad de diputados que corresponden a varios circuitos debido a los movimientos demográficos y los cambios en la población electoral.

El circuito 8-2, correspondiente a San Miguelito, perderá un diputado.

Los circuitos 8-3 y 8-4, en la ciudad de Panamá, también disminuirán un diputado cada uno.

En contraste, el circuito 8-6, correspondiente a Panamá Este, aumentará un diputado.

En Panamá Oeste, los circuitos 13-1, correspondiente a Arraiján, y 13-4, correspondiente a La Chorrera, elegirán un diputado adicional cada uno como resultado del incremento de su población electoral.

Tribunal Electoral rechaza señalamientos

Tras la aprobación del proyecto, Arellano afirmó que el Tribunal Electoral está satisfecho con el resultado, aunque marcó distancia con algunos de los argumentos planteados durante la discusión legislativa.

“Estamos muy satisfechos, lamentablemente no podemos estar satisfechos con todo lo que se dijo, pero con respecto al proyecto sí”, expresó.

El magistrado rechazó los señalamientos según los cuales las propuestas de modificación de los circuitos respondían a intereses personales del Tribunal Electoral.

“Ahí se dijeron falsedades, le echaron la culpa al Tribunal Electoral de esas divisiones, de que el Tribunal lo hacía con intereses personales y eso es totalmente falso”, sostuvo.

Arellano defendió el fundamento jurídico de la propuesta presentada por los magistrados.

“El Tribunal lo hizo en base a la Constitución y a la ley y así fue aprobado”, afirmó.

El tercer debate contó con la presencia de Arellano y de los magistrados vicepresidentes Luis A. Guerra Morales y Alfredo Juncá Wendehake, además de directivos de Organización Electoral, Asesoría Legal y asesores.

Con la aprobación en tercer debate, el Proyecto de Ley 700 será remitido al Órgano Ejecutivo para su sanción.