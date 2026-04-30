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‘Ya no da más’: Mayer Mizrachi evalúa trasladar la Alcaldía de Panamá tras inundaciones

La Alcaldía de Panamá podría mudarse tras afectaciones por lluvias en el Edificio Hatillo
La Alcaldía de Panamá podría mudarse tras afectaciones por lluvias en el Edificio Hatillo Municipio de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 30/04/2026 12:11
Las inundaciones en el edificio Hatillo llevaron a Mizrachi a plantear el traslado de la sede municipal.

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, anunció que buscará una nueva ubicación para la sede de la Alcaldía de Panamá, tras las afectaciones registradas por las fuertes lluvias de la tarde.

El pronunciamiento del alcalde se produjo luego de que varias áreas del Edificio Hatillo, actual sede de la comuna capitalina, resultaran inundadas.

La situación fue compartida por el propio Mizrachi a través de la red social X, donde publicó un video en el que se observa a funcionarios municipales realizando labores de limpieza y retirando el agua acumulada.

“Pese a mejoras, reparaciones y mantenimiento, el edificio de la alcaldía sigue inundándose y ya no da más”, expresó el alcalde en su publicación, al referirse al estado de la infraestructura.

Ante este escenario, Mizrachi confirmó que se evalúa la reubicación de la institución en una nueva sede, como respuesta a los problemas recurrentes ocasionados por las condiciones del edificio actual.

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